Michelle Bachelet se va sin cerrar Punta Peuco

Desde el anterior Ejecutivo señalaron que no se pudo cerrar el recinto penitenciario porque dependía de otras condiciones de carácter legal. Para las agrupaciones de derechos humanos nunca estuvo la voluntad política de acabar con la impunidad. Desde el gobierno actual indicaron que esta demanda no está contemplada en su agenda.

Fue tema desde que la ex presidenta Michelle Bachelet le prometiera a Carmen Gloria Quintana, en el año 2015, el cierre del penal Punta Peuco. Fue tema, pero nada más. Este domingo la ex mandataria traspasó el poder ejecutivo a Sebastián Piñera, y el exclusivo recinto penitenciario destinado a violadores de derechos humanos sigue abierto.

La última semana corrieron fuertes rumores sobre su eventual cierre, la misma ex presidenta dejó esta posibilidad abierta cuando respondió en un programa de televisión que “quedan cinco días y yo no hago anuncios por la prensa”. A esto se sumó la declaración de Raúl Meza, abogado de los internos, quien dijo este viernes que la entonces presidenta Bachelet había firmado el decreto para terminar con el recinto.

Más eufórica fue la reacción del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, quien a través de su cuenta de twitter escribió: “La guinda sobre el helado ¡SE CERRÓ CARCEL PUNTA PEUCO! Se acaba extorsión a la democracia impuesta por FFAA!”.

Y hasta las agrupaciones de derechos humanos tenían listos los comunicados de prensa ante lo que se especuló toda la semana, sin embargo estos debieron quedar guardados: Punta Peuco sigue en el mismo lugar y con los mismos lujos que tanto se han criticado.

Al respecto, la ahora ex vocera del gobierno, Paula Narváez, declaró que no se pudo cerrar Punta Peuco y que, por lo demás, este no debiese instalarse como el último tema del ex Ejecutivo, ya que también hay otros de los cuales están orgullosos.

“Siempre dijimos que estaba en un ámbito donde la presidenta, de acuerdo a sus propias facultades, era lo que podía hacer, pero también dependía de otras condiciones y de otras consideraciones de carácter legal, y bueno, no se pudo en este sentido”.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó de grave la manera en la que se manejó y maltrató, por parte del reciente gobierno, una demanda “justa” como es el cierre de Punta Peuco. En ese sentido, criticó la ambigüedad que tuvo la ex mandataria Michelle Bachelet.

“La falta de voluntad política la vimos hace mucho rato, pero distinto es cuanto tú además te tienes que enfrentar a la relativización de demandas tan justas. Esto no era un juego de que tal vez, en tres días, puede ser, y así se genere tanta expectativa frente a algo que nunca tuvo la voluntad de hacer. Cuando uno tiene voluntad o cuando no la tiene, debe expresarlo, y más ella, que era Presidenta de la República”.

La dirigente también hizo hincapié en lo que se viene con el gobierno entrante, al respecto dijo que el ya actual presidente Sebastián Piñera se esforzará por brindarle protección a los criminales de lesa humanidad.

“Lo peor es que uno termina cuestionando el qué hacer de ella y pasa invisible la llegada de la extrema derecha encabezada por Sebastián Piñera, que no solo no avanzará en el cierre de la cárcel de Punta Peuco, sino que va a buscar, de manera mucho más obscena, la libertad de los violadores de derechos humanos, profundizar la impunidad de los civiles, la represión y el neoliberalismo de extrema derecha”.

La diputada comunista Carmen Hertz también criticó el actuar del anterior ejecutivo acusándolo de que nunca enviaron alguna señal en lo que se refiera a la lucha contra la impunidad, lo que para ella era además una obligación moral de Bachelet tomando en cuenta su pasado y el de su familia.

Desde el recién asumido gobierno, confirmaron que no está en sus planes el cierre de Punta Peuco. Hernán Larraín, ministro de justicia, recalcó que el actual ejecutivo se concentrará en mejorar las condiciones de todos los recintos penitenciarios del país.

“Yo creo que aquí ha habido un rumor, me da la impresión que incluso puede ser mal intencionado, con el propósito de generar un conflicto artificial. Aquí no hay conflicto, no estuvo en la agenda del anterior gobierno ni está en la agenda del actual el tema de Punta Peuco. En nuestra agenda no hay ningún decreto firmado. Lo que hay en la agenda de nuestro gobierno es mejorar la situación carcelaria de todos”.

Por su lado, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que el cierre del penal no es parte de la voluntad de Sebastián Piñera, quien comienza su segundo mandato hasta marzo del 2022.