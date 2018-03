Con un Congreso dirigido por socialistas, Sebastián Piñera asume la presidencia

Tal como lo establece el protocolo, justo al mediodía se inició la ceremonia de traspaso de mando. Con el Congreso pleno, el rito partió con la entrada de la presidenta Michelle Bachelet al Salón de Honor, lugar donde hizo entrega de la banda y las insignias que la envisten como mandataria.

Temprano, los senadores habían confirmado a Carlos Montes como el presidente de la Cámara Alta para este 2018, motivo por el cual fue el encargado de recibir los signos patrios y entregárselos a Sebastián Piñera luego que este jurara como mandatario.

Primero se procedió a leer el acta del Tribunal Calificador de Elecciones que declaraba como presidente al representante de Chile Vamos, momento en que sus adeptos aplaudían su nombre.

Sentada, la mandataria intentaba contener la emoción. Por segunda vez entregaba el mando al otro signo político. Su rictus denotaba la poca alegría que profesaba en el momento.

Invitándolo a entrar, Piñera ingresó al Salón de Honor. Tal como lo señala la organización del protocolo, los asistentes se pusieron de pie y entre aplausos recibieron al nuevo presidente del país. Uno de los pocos que se restaron de la ovación fue el diputado PS Marcelo Díaz.

Leyendo lo que dicta la norma, Montes inició el juramento: “Señor presidente electo, juráis y prometéis asumir en el cargo”. Si juro, contestó sonriente en el empresario.

El Himno Nacional puso término a la primera parte del traspaso de mando, cuando Michelle Bachelet abandonó el lugar, dando inicio al juramento del nuevo gabinete, protocolo encabezado por el Secretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

En la salida de la mandataria, los aplausos cayeron desde los asistentes. En su paso por la alfombra roja del Salón de Honor se detuvo a despedirse de beso de Marcelo Díaz, más distante hizo lo mismo con Carolina Goic y Guido Girardi. Frente a Alejandro Guillier, también en primera fila, no se detuvo. Tampoco frente a Álvaro Elizalde, su ex ministro de Estado, quien hizo el ademán de acercarse, pero no fue tomado en cuenta.

Entre los asistentes, más de 1 mil personas, se encontraban todos los miembros del Congreso, además del gabinete saliente y entrante. Presidentes de Estado como México, Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador; taambién representantes de gobierno de una veintena de estados de diversos puntos del planeta.

Pese a que estaba previsto que se extendiera por más de una hora, el cambio de mando duró oficialmente 24 minutos, convirtiéndose en una de las ceremonias más cortas de la historia chilena.

Las plumas de Pamela y el “traje de gala” de Flor Motuda

Temprano se iniciaron las actividades en Valparaíso. A las nueve de la mañana en punto comenzaron las sesiones de juramento del nuevo Congreso. Al acto lo siguió la votación que determinó que Maya Fernández, nieta de Salvador Allende (PS), Jaime Mulet (Ind) y Mario Venegas (DC) en la testera de la Cámara Baja; en el Senado a Carlos Montes (PS).

La votación en sí no fue sorpresiva. En ambas cámaras se respetaron los acuerdos tomados por el bloque de centro izquierda. Sin embargo, las miradas estuvieron puestas en algunos de los nuevos habitantes del Congreso.

Por ejemplo, en Raúl Alarcón, más conocido como Flor Motuda, el artista llegó vestido “de gala” según afirmó en entrevistas, usando su típicos y vistosos atuendos. “Nada me obliga a usar terno. Vine con el traje de gala de Flor Motuda” dijo el representante del Frente Amplio.

En el mismo sector político, Pamela Jiles arribó con plumas rojas al Parlamento. Aseguró que estás la acompañaban como signo de una historia construida en años de trabajo y, mientras votaba en el hemiciclo, gritó “todos contra Piñera”.

Además de ellos, otros representantes del FA, como el senador Juan Ignacio Latorre, acudieron sin traje a la ceremonia. Algo que fue comentado entre los presentes.

Las actividades posteriores

Mientras el gobierno saliente se dirigió desde el Congreso a un almuerzo campestre para dar fin al cierre de su segunda administración; Sebastián Piñera agendó una actividad para las 17:00 horas en un centro de Sename ubicado en la comuna de La Pintana.

Antes, ofreció un almuerzo en honor a los representantes políticos que asistieron a su envestidura. Restándose de la actividad Evo Morales, el recién asumido mandatario estuvo acompañado de los líderes de Argentina, Brasil, Perú, México y Ecuador, entre otros.

En la foto oficial, ubicado entre Mauricio Macri y Enrique Peña Nieto, Piñera dio luces de quienes serán sus más cercanos aliados, con ambos políticos sostuvo también las más extensas reuniones bilaterales.

El Frente Amplio, por su parte, convocó a un almuerzo de bancada en Plaza OHiggins de espaldas al Congreso y de “cara a la ciudadanía”.