Solo independientes asumen en nuevos nombramientos de Piñera

Mientras se desarrollaba la ceremonia del cambio de mando, se dio a conocer quienes tomaron los cargos en las subsecretarías pendientes y también en la gobernación de la provincia del Bíobío. Se trata de dos mujeres y un hombre, todos sin militancia política, lo que representantes de Chile Vamos calificaron como un signo de “equilibrio político”.

Luego que quien fuera nominado como subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Toso, presentara su renuncia a asumir el cargo, el presidente Piñera decidió ofrecerlo a Gloria Burgos, médico cirujano de la Universidad de Chile, quien en su curriculum cuenta el haber sido Subdirectora de Gestión Asistencial del Hospital El Carmen de Maipú y Directora Médica del Hospital Fusat, entre otros cargos directivos en entidades de salud privada, quien asumió esta mañana en sus funciones.

Por otra parte, en el ámbito del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, fue nombrado Emilio de La Cerda como nuevo subsecretario del Patrimonio Cultural. El arquitecto y, hasta ayer, director de le Escuela de Arquitectura de la PUC, trabajó en proyectos como la Quinta Monroy en Iquique, la rehabilitación de la Casa Patrimonial “la Garconniere, Las Cruces y también en la Casona de Pirque de la Pontificia Universidad Católica. Sus funciones implican el proponer políticas, diseñar y evaluar planes en materias de patrimonio indígena e infraestructura patrimonial, entre otras. Además, debe hacerse cargo de la coordinación del recién estrenado Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Finalmente, y luego que anoche se difundiera que Cristian Fuentes no asumiría la gobernación del Biobío, tras las presiones ejercidas por la Udi, Piñera nombró a María Teresa Browne como gobernadora de la provincia de Biobío. La hermana del ex diputado Pedro Browne es egresada de diseño gráfico y pese a no tener militancia, fue propuesta al gobierno por Renovación Nacional.