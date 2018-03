Boicot de Campos habría evitado cierre de Punta Peuco

Fue la posverdad de este fin de semana. El rumor del cierre del penal adquiría fuerzas que el tiempo disipaba constantemente. Hasta el día sábado por la noche el fantasma del cierre de la cárcel que alberga a muchos de los principales protagonistas de violaciones a los derechos humanos seguía siendo una interrogante.

Las dudas comenzaron a aclararse hace algunas horas, cuando La Tercera hizo pública la supuesta razón que habría evitado la medida. La movida comunicacional de Michelle Bachelet se estrellaba en contra de una pared que, según indicó el periódico, no cedió. Se trata de su propio ministro de Justicia, Jorge Campos. “Todo estaba en marcha, pero faltaba lo esencial: que el hasta entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, pusiera su firma. Según distintas fuentes del gobierno saliente consultadas por La Tercera PM, fue aquí donde el plan falló. Campos se habría negado a ejecutar el último designio de Bachelet”, consigna.

Los reos serían trasladados a un anexo de Colina I, en instalaciones comunes y corrientes, pero la negativa del ministro Campos, cuando ya estaba todo listo y dispuesto, habría impedido la concreción de la última voluntad de la Presidenta Michelle Bachelet. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, también confirmó a CNN Chile que efectivamente el decreto por el cierre del centro penitenciario habría contado con la firma de la mandataria, no cerrándolo, sino que destinándolo a presos no autovalentes o en situación de discapacidad.

Sobre la situación, el ahora ex ministro Campos señaló: “Yo no he firmado ningún decreto que plantee el cierre de Punta Peuco (…) No he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco”. Además, consultado sobre la versión mencionada, el ex secretario de Estado declaró que “si hay gente que quiere decir eso que lo diga. En todas las actuaciones de mi vida –tanto mi rol como ministro de Justicia, como cuando lo fui de Agricultura, como parlamentario, como dirigente político, como académico y como abogado-, en absolutamente todas mis actuaciones lo he hecho guiándome por dos parámetros: lo que indica mi conciencia y lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país”.