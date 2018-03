Hernán Larraín anuncia método transparente para designación de cargos públicos

La renuncia a la postulación como notario del ex fiscal Luis Toledo cerró una opción en la primera notaría de San Fernando. Esto, luego de los cuestionamientos que salieron a la luz producto de que Jaime Campos, ex ministro de Justicia, fue acusado de recibir una instrucción para modificar el decreto a favor de nombrar a Toledo. El ex funcionario del Ministerio Público había ocupado el rol de fiscal del caso Caval.

Luis Toledo, luego de ver paralizado su nombramiento, decidió renunciar a la carrera de postulación. En el texto en el que presentó su decisión, apuntó a circunstancias que lo involucraron “en una polémica de orden político, injusta, gratuita, desinformada e interesada”.

Por su parte, Hernán Larraín, recién asumido ministro de Justicia y Derechos Humanos, se refirió al procedimiento que ubicó a Toledo como notario y levantó diversas críticas. Así, aseveró que “anunciamos la paralización del nombramiento del notario de San Fernando el domingo, sin conocer la decisión del fiscal Toledo de renunciar a su postulación, de manera que son dos hechos paralelos. Lo hicimos porque el procedimiento nos pareció inadecuado y porque se había despertado suspicacia pública en la materia. Como una manera de marcar un antes y un después en este punto, decidimos informar a la opinión pública cuál iba a ser nuestro criterio en esta materia”.

En sus dichos, además, el secretario de Estado aseguró que no se trata de una situación particular, sino de una manera ‘oscura y poco transparente para nombrar notarios’.

Para evitar cuestionamientos, Larraín anunció que se trabajará en un nuevo sistema de nombramiento que fortalezca el concurso, por lo que “nadie será elegido por otra razón que no sean sus méritos y objetivos que puedan ser demostrables públicamente. Para garantizar esto en el futuro vamos a fortalecer el proyecto que hoy está en el Congreso para garantizar el mejor servicio de notarías para la gente, mayor accesibilidad, menor cantidad de trámites presenciales, menor cantidad de trámites posibles para que la gente pueda vivir tranquila sin la carga de estar asistiendo permanentemente a las notarías”.

Para lograr la transparencia que proyecta en los cargos, el ministro de Justicia enfatizó en la puesta en marcha de un proceso público y transparente, el que no solo afectará a notarios, sino también distintos cargos públicos adelantando que ya se planean reformas en la designación de jueces. En este sentido, anunció que existe un proyecto en trámite en la que catalogó como “una frondosa agenda legislativa”.