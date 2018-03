Construcción de pozos y megaembalses devastan Petorca

Al conversar con agricultores de Cabildo surge la remembranza de un río que en la época estival se trasformaba en balneario, donde los niños y sus padres disfrutaban de las tibias aguas y pescaban pejerreyes para hacer en una lata en la orilla al calor de las brasas.

Los canales de regadío traían carpas que entraban en los bebederos de los caballos que eran abastecidos con agua corriente. Con estos mismos afluentes los hombres, a punta de azadón, iban limpiando los surcos que por una hectárea llevaban el agua que avanzaba lenta, pero constante hasta regar toda la siembra. Campos llenos de magia, colegios agrícolas que buscaban el desarrollo del campo y campesinos que no necesitaban más que su tierra para vivir sus vidas.

Esta imagen se está extinguiendo y tiene varios responsables, entre ellos, Ignacio Álamos, dueño de Agrícola San Antonio, Sociedad Agrícola Viento Norte y Sociedad Agrícola del Silencio; Eduardo Cerda García, dueño de la Sociedad Agrícola Pililen; Osvaldo Junemann, dueño de la sociedad Agrícola Los Graneros; Edmundo Pérez Yoma, dueño de la Sociedad Agrícola Cóndor; y Juan Ruiz Tagle, dueño de la sociedad Agrícola Huingal y Sociedad Agrícola Los Ángeles, entre otros empresarios de la agroexportación, quienes mantienen a Petorca en una sequía que avanza cada día por los pozos que se construyen de forma inescrupulosa en territorios que están en una situación crítica, en la que sus habitantes deben esperar a camiones aljibes para recibir agua.

“Aquí tenemos muchos empresarios grandes en la zona de Cabildo y esos empresarios empezaron a plantar los cerros y ahí se agudizó el problema, porque ahí ellos sacan el agua del plano y la llevan a los cerros y eso va en desmedro de los pequeños agricultores y del agua potable”. Con este simple relato, Guillermo Toledo, pequeño agricultor y ex presidente de la unión comunal de sistemas de agua potable rural de Cabildo, explica el porqué de la escasez de la comuna y la provincia en general.

Alberto Piwonka es el fundador de conservas Guallarauco, empresa que ha impactado enormemente el valle de Longotoma. Según cuenta Toledao, “está a punto de echar a andar una batería de pozos en el sector de San Lorenzo y van a dejar sin agua de Cabildo hacia abajo. Frente al cementerio de San Lorenzo hizo seis pozos en el río y está pelando los cerros en la parte norte de la localidad, que son como 40 hectáreas. Aún no echa a andar los pozos, pero cuando lo haga, va a dejar sin agua Los Molinos, Cabildo y San Lorenzo”, denunció el agricultor.

Una nueva amenaza que se suma a las constantes extracciones que se generan en el territorio para poder alimentar las extensas plantaciones de paltos que llegan a cerca de 16 mil hectáreas. Por otra parte, en el sector de Hierro Viejo, Carolina Chávez hizo una denuncia en la Dirección General de Aguas (DGA) a nombre de la Cooperativa Rural de Hierro Viejo, “porque la fuente de abastecimiento de la cooperativa, que tiene cincuenta años de trayectoria, están en riesgo a medida que se construyen pozos alrededor y se intentan habilitar plantaciones de paltos, entonces el pozo que fue denunciado corresponde a la Agrícola Matumcho, la que hizo un pozo a 34 metros de la cooperativa, siendo que el Código de Aguas explicita que no se pueden construir pozos a menos de 200 metros. Esto pone en riesgo el agua de bebida de la comunidad”.

En este sentido, la dirigente de la cooperativa explicó que además “la Agrícola Petorca ha construido mega-embalses río arriba, al igual que la Agrícola El Piñón de Zapallar. Hicimos un vuelo con drone, la DGA estuvo en el terreno, lo vimos, lo denunciamos y la respuesta fue que está en terreno privado, está permitido y es legal”.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con un dirigente vecinal de Cabildo, participante activo en todas las luchas por recuperar el agua para el territorio y quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a las amenazas que cada vez son más reiteradas en su hogar, igual como le ha ocurrido a Rodrigo Mundaca, uno de los líderes de Modatima que ha mantenido una férrea defensa del territorio de la provincia de Petorca.

Este campesino anónimo dijo que: “luego de agotar todas las instancias, fuimos al Consejo de Defensa del Estado, pero yo nunca había estado en un lugar donde no te dan la entrada para nada, ellos dicen no tener atribuciones y que lo único que pueden hacer es estudiar. Si tú les das todos los argumentos y prácticamente con el caso resuelto, pueden hacer algo. Nos encontramos con personas muy de oficina que no conocen los temas y decían tenemos que ver si se secó el río, cuando nuestro río se secó el año 2002. Incluso nuestra agua está regando los cerros y descaradamente”.

“El miércoles pasado fuimos a la Contraloría, pero nos vinimos más decepcionados. Para nosotros ir a la Contraloría o al Consejo de Defensa del Estado significaba ir donde una entidad que nos podría defender en algo, pero en realidad no sirvió de nada. Nos regresamos más decepcionados y desprotegidos que como llegamos”, explica con tono triste el dirigente de los campesinos de Cabildo.