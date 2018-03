De la farándula a la trinchera: Las memorias de Lidia Baltra

En 1998, una vez detenido Augusto Pinochet en Londres, la periodista Lidia Baltra, quien durante dictadura había sido parte de una lista negra de comunicadores, decidió escribir un libro donde estuvieran contenidas sus memorias.

El resultado fue un extenso ejemplar titulado De la farándula a la trinchera. Memorias de la última periodista de Ecran, la legendaria revista de cine que fue dado a conocer este martes por Ediciones Radio Universidad de Chile. Durante la actividad, el texto fue presentado por Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo y la periodista Verónica Martínez Rogers.

En el libro Lidia Baltra narra distintos acontecimientos históricos, entre ellos, la visita de Fidel Castro a Estados Unidos, la campaña presidencial de John Kennedy y las tensiones de las “dos Alemanias” durante la Guerra Fría.

A su vez, aborda temas nacionales como la carrera presidencial de Eduardo Frei Montalva (en la que la comunicadora participó activamente), la llegada de la Unidad Popular y las dificultades que enfrentó el periodismo en dictadura. En esta línea de tiempo la autora incorpora datos de su propia vida, por ejemplo, la relación que mantuvo con mujeres como Lenka Franulic, Violeta Parra y Raquel Correa; sus viajes a México, Estados Unidos y Europa e incluso, el rol que desempeñó en 1981 cuando tuvo que liderar el Colegio de Periodistas.

Otro de los ejes del texto es la revista Ecran, publicación que por más de 40 años se dedicó al cine y al teatro. En este medio, Lidia Baltra alcanzó a ser subdirectora. De paso, logró entrevistar a distintos artistas ligados a la industria de Hollywood. Entre ellos, Jack Lemmon y Gregory Peck. También, en 1963 pudo asistir a una premiación de los Oscar donde la ceremonia fue conducida por Frank Sinatra.

Lidia Baltra demoró cerca de 20 años en escribir este libro. En este sentido, indicó: “Soy una persona que está enamorada de la vida que me tocó vivir y eso me impulsó a escribir estas memorias. Pienso que me tocó vivir una época muy rica en acontecimientos tanto en Chile como en el mundo. De mis viajes escribía diarios. Así que tenía mucho donde ir chequeando. Fue un trabajo bastante lento, pero me gustó mucho”.

Por su parte, la periodista Verónica Martínez valoró el contenido de la publicación. “Creo que ella es un ejemplo de periodista libertaria y democrática y ahí relata muy bien, muy ágilmente, lo que fue la historia de estos seis decenios y lo hace tan vívidamente que te hace participar en cada una de las cosas que cuenta”, subrayó.

De la farándula a la trinchera. Memorias de la última periodista de Ecran, la legendaria revista de cine está disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.