Donald Trump destituye a secretario de Estado Rex Tillerson

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cesar al actual secretario de Estado, Rex Tillerson, y nombrar en su lugar a Mike Pompeo, que hasta este martes ejercía como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según ha anunciado el propio mandatario.

A fines de noviembre, el diario The New Yor Times informó de que el mandatario estadounidense planeaba relevar a Tillerson para situar a Pompeo al frente del Departamento de Estado pero la Casa Blanca lo negó y Tillerson continuó en el cargo.

Tillerson adelantó este lunes su regreso a Washington desde África, donde se encontraba realizando una gira de trabajo por varios países. Según su portavoz, el regreso se debió a que tenía cuestiones urgentes que abordar en la capital estadounidense.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018