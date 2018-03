Jacqueline Van Rysselberghe apuesta por continuidad de la derecha en el poder

La senadora y presidenta de la UDI evalúa positivamente los primeros días de Piñera. Respecto de las acusaciones sobre la renuncia del gobernador de la provincia del Bio Bio apunta a que no se pueden volver a cometer los mismos errores del primer mandato de Sebastián Piñera

A cuatro días de que Sebastián Piñera asumiera el poder, personeros de Chile Vamos ya analizan los primeros pasos del Mandatario. La presidenta de la UDI y senadora del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe aseguró que como sector están contentos por las decisiones que se han tomado como el nombramiento del nuevo Director General de Carabineros Hermes Soto.

Sin embargo, aunque el Gobierno avanza no han estado exento de polémicas desde distintos nombramientos como el de Jorge Ulloa en la intendencia del Bio Bio, a quien, a través de redes sociales se le acusó de mantener una amistad con Manuel Contreras. Pese a ello, la mandamás del gremialismo apuntó que en su opinión hay un gran equipo trabajando “que conjuga la excelencia técnica y política, lo que es necesario para avanzar en el éxito del Gobierno y lograr que el próximo gobierno sea de derecha”.

Respecto de una de las polémicas en torno a su figurada y publicada por Radio Universidad de Chile donde se planteó que la gobernación del Bío Bío al mando del PRI Cristián Fuentes podría ser una amenaza para la demócrata independiente, la parlamentaria señaló: “Me parece que no se pueden volver a cometer los mismos errores. El periodo anterior, pese a ser un buen gobierno, terminó sin ser capaz de entregar la banda a alguien de las mismas filas, por eso, poner en cargos políticos a quienes no tienen compromisos efectivos con el sector y dieron su apoyo a la Nueva Mayoría me parece un error”.