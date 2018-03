Paolo Bortolameolli vuelve a Chile en medio de una intensa agenda internacional

En la tarde de este miércoles, Paolo Bortolameolli estará en Vitacura para una charla en la que hablará de compositores como Haydn, Beethoven, Debussy y Bartok, con ejemplos interpretados en vivo por un cuarteto de cuerdas. Será una actividad de pequeño formato, con entrada gratuita, quizás una pequeña pausa en la frenética agenda que por estos días ocupa al director chileno.

Una “bonita intensidad” es la descripción que prefiere Bortolameolli, quien desde el año pasado es el director asistente de la Filarmónica de Los Angeles (LA Phil), cuyo titular es el venezolano Gustavo Dudamel.

“Me ha tocado estar en los proyectos más desafiantes de la temporada, como la preparación de la Misa de Bernstein, una obra titánica, en una producción extraordinaria de Elkhanah Pulitzer”, explica a Radio Universidad de Chile.

Después de ese montaje, Bortolameolli trabajó como asistente de Esa-Pekka Salonen, compositor finlandés que dirigió sus propias obras en Los Angeles, junto a solistas como el chelista Yo-Yo Ma y la violinista Leila Josefowicz. Luego se involucró en la preparación de A trip to the moon (Un viaje a la Luna), la ópera que Andrew Norman -compositor residente de la LA Phil- creó a partir de la clásica película homónima de Georges Melié, por encargo de la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres y la propia LA Phil. “Fueron dos semanas muy intensas, porque es una ópera fascinante y muy demandante teatralmente, con 80 niños en el escenario, coro, solistas, orquesta, un despliegue escénico en que todas estas fuerzas se mueven alrededor del escenario, van donde está el público y se devuelven”, explica Bortolameolli.

También dirigió un concierto de From the top, el programa de radio y televisión en que el pianista Christopher O’Riley presenta a nuevos talentos musicales; y antes encabezó los conciertos Symphony for Youth (Sinfonía para la Juventud), dirigiendo Wing on wing del mismo Esa-Pekka Salonen. “Cuando vuelva desde Chile voy a estar en la preparación de La canción de la Tierra de Mahler, el proyecto de la Filarmónica de Los Angeles con Teatrocinema. Antes que llegue Gustavo (Dudamel) a asumir el último ladrillo de esta construcción, he estado en los ensayos de escena y me ha tocado viajar a Santiago haciendo preparativos. A fines de marzo me tocan los ensayos finales con la orquesta, ya con todo el mundo en el escenario y con Gustavo”, añade.

Y ese ritmo no para. A fines de abril, Bortolameolli viajará como asistente de Dudamel en la gira que la LA Phil hará por Boston, Washington, Nueva York y dos escenario europeos mayores: la Filarmónica de París y el Centro Barbican de Londres.

Según el director chileno, participar de todo aquello “ha sido una experiencia realmente increíble. La LA Phil está marcando un referente a nivel mundial y no lo digo porque se dice en la prensa, sino porque realmente se siente estando ahí. Hay una atención especial, siempre viene gente de otras ciudades y países a ver los conciertos más emblemáticos, ¡que prácticamente son todas las semanas!”.

Pero más allá de todas sus actividades con la orquesta estadounidense, Bortolameolli también tiene su propia agenda, quizás igualmente intensa. Basta ver el calendario en su sitio web para comprobarlo.

El 23 de marzo conducirá a la Sinfónica de la Universidad de La Serena, con obras de Berchenko, Tchaikovsky y Mendelssohn. Luego comienza un recorrido internacional: el 27 de mayo estará con la Filarmónica de la Radio Mexicana, para el vigésimo aniversario del programa Música en Red Mayor; el 8 de mayo dirigirá a la Sinfónica Nacional del Sodre en Montevideo; el 28 de junio hará lo propio con la Filarmónica Joven de Colombia, en el Teatro Metropolitano de Medellín; y el 14 y 15 de julio liderará a la Sinfónica de Minería, otra vez en Ciudad de México.

Tres días más tarde volverá a encontrarse con el Solístico de Santiago, en el Municipal, antes de enfrentar un gran hito: dirigir a la Filarmónica de Los Angeles en el Hollywood Bowl, con obras de Dvorak y Saint-Säens.

Esa presentación será en el marco de los conciertos de verano que se realizan en el tradicional recinto, cuya ecléctica programación -más allá de la música clásica- contempla a Gustavo Dudamel, John Williams, Beck, Plácido Domingo, el Ballet Nacional de Cuba, Diana Ross, Itzhak Perlman y Father John Misty, entre otros.

Luego, la agenda sigue con conciertos en Buenos Aires, Madrid y Mendoza, además de nuevas visitas a Santiago, Concepción y Talca. “¿Qué te puedo decir? Estoy feliz con todo lo que está ocurriendo, estoy viviéndolo intensamente, como se vive acá el quehacer de esta tremenda y única institución que es la Filarmónica de Los Ángeles”, concluye.

Foto principal: Paolo Bortolameolli en From the top. / Facebook LA Phil.