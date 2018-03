Violento desalojo contra pobladores de campamento en Antofagasta

Dirigentes no descartan que este tipo de hechos sigan aconteciendo en otros asentamientos, después de asumir el nuevo gobernador provincial.

Un violento desalojo sufrieron la mañana de este miércoles cerca de cien familias pertenecientes al campamento René Schneider II de la ciudad de Antofagasta.

Según vecinos, Carabineros detuvo a los dirigentes de la toma antes de comenzar la expulsión que dejó a varios lesionados, incluyendo a una persona de la tercera edad y una madre con su recién nacido.

Maritza Osorio, vecina del campamento, relató que sin previo aviso, Fuerzas Especiales arremetió con brutalidad contra cualquier los pobladores que se opusiera a la acción impulsada por la Gobernación Provincial. Incluso precisó que los residentes del lugar contaban con un recurso de protección que habían presentado ante la Corte de Apelaciones, cuestionando con esto la legalidad del procedimiento.

“Hay detenidos, mujeres lesionadas, una guagua de tres días de nacida que la atropellaron junto con su madre. Carabineros fue con mucha prepotencia, cosa que vulnera nuestros derechos, así que vamos a denunciar los hechos a todas las instancias que correspondan, han botado todas nuestras cosas”, afirmó.

Al respeto, Elisabeth Andrade, dirigente de la red de apoyo del frente de campamentos, advirtió que este es el segundo desalojo que se produce en las últimas semanas, por lo que no descartó que las acciones de violencia sigan sucediendo en los más de 90 sitios que se encuentran tomados en lo alto de la ciudad de Antofagasta.

La vocera de los vecinos agregó que casi el centenar de familias no tiene otro lugar donde vivir. Además denunció que las construcciones de viviendas sociales no alcanzan para la cantidad de personas que postulan a subsidios.

“Se las emprende contra los vecinos porque dicen que están invadiendo propiedad del gobierno, cuando todos sabemos que tienen derecho a vivir y se encuentran en lugares apartados, ubicados en cerros que no son ocupados por nadie, pero son personas pobres que quieren vivir ahí. Es una situación que se ha hecho recurrente, es el segundo desalojo en el último tiempo y creemos que la violencia puede continuar en los más de 60 campamentos que existen en esta ciudad”, argumentó.

Para Pablo Rojas Varas, de ONG de Desarrollo FRACTAL (Antofagasta), el documento para autorizar el desalojo podría ser ilegal, ya que el gobernador aún no asume sus funciones debido a que anteriormente se desempeñaba como CORE de la zona y aún está el trámite para desvincularlo de su cargo.

El también Magíster en Psicología Social indicó que están viendo con abogados eventuales arbitrariedades en la orden expulsión: “Hasta el lugar llegó una delegada de la gobernación y de la municipalidad con una orden de desalojo que era para otro campamento, la zona aún no tiene una autoridad provincial, porque el nombrado Luis Garrido es actualmente CORE, el trámite aún no está completo para asumir el cargo, entonces esta notificación la firma otra persona que hace de subrogante que no sabemos si tiene las facultades para decretar el desalojo”, subrayó.

Según el último informe del Centro de Investigación Social de Techo Chile, en Antofagasta viven más de seis mil familias en asentamientos sin condiciones sanitarias y que en su mayoría son inmigrantes.