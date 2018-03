Diputada Emilia Nuyado: “Mahmud Aleuy actuó con racismo y clasismo”

Ovacionada de pie por sus pares en la ceremonia de juramento en el primer día como congresista, Emilia Nuyado Ancapichún, demostró así que su presencia durante los próximos cuatro años en el Congreso se hará notar.

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la diputada del Partido Socialista electa por la Provincia de Osorno, criticó las medidas que han impulsado los distintos gobernantes y que hasta el día de hoy mantiene sin solución el conflicto que afecta al pueblo mapuche en la región de La Araucanía.

Consultada específicamente sobre la labor del ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, la parlamentaria indicó que su trabajo estuvo marcado por el racismo y el clasismo en perjuicio de las comunidades indígenas.

Además lamentó que el ex personero pertenezca a su propio partido y agregó que algún día le enrostrará sus acciones discriminatorias y su tarea en el Ejecutivo que siempre beneficio a los grandes empresarios de la zona, gremios forestales y del transporte.

“Algún día si me lo encuentro se lo señalaré, porque tampoco las puertas de la subsecretaría se abrieron para escuchar a los pueblos indígenas, una persona que además operó a partir de la discriminación racial, no tengo las mejores palabras para Mahmud Aleuy, lamento que sea un militante socialista, que haya tenido esa calidad tan deshumanizada con los mapuches, eso es racismo, eso es clasismo, no tiene otro nombre”, afirmó.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, precisó que uno de los principales objetivos en el Congreso será incluir la opinión de los representantes indígenas en futuras medidas que afecten a las comunidades. Agregó que mientras no se resuelva la reivindicación territorial, toda acción gubernamental para un eventual desarrollo de la zona será inefectiva, tal como indicó, lo han sido hasta ahora las acciones que históricamente han impulsado desde el Estado.

“Siempre van a buscar a personas que validen lo poco que ellos pretenden hacer, mostrar su preocupación, que ahora sí con el plan vamos a generar desarrollo, pero no se soluciona el problema de fondo que tiene que ver con la situación territorial. La aplicación de la Ley Antiterrorista es la que ellos ya están pretendiendo reformular y ejercerla contra las movilizaciones territoriales de las comunidades, me preocupa eso”, argumentó.

Emilia Nuyado recalcó que en la región de la Araucanía no existe terrorismo y que el problema no se soluciona con un plan económico y policial que va a beneficiar a las grandes corporaciones empresariales en desmedro de las personas originarias de la zona.

La diputada de origen mapuche–huilliche anunció además que hará gestiones, una campaña con tal de conseguir la revisión de la sentencia del machi Celestino Córdova y del proceso judicial que afecta a la también autoridad espiritual indígena Francisca Linconao. Aseveró que en casos como estos abunda la ilegalidad, ya que a su parecer también están contaminados con pruebas incriminatorias falsas emanadas desde el aparato de inteligencia de la policía, tal como ocurrió con la Operación Huracán.

“Pedir la revisión de la sentencia del machi Celestino Córdova, porque las pruebas que se utilizaron fueron muy similares a las falseadas para inculpar a nuestros once hermanos, incluida la machi Francisca Linconao, entonces no me parece que una autoridad ancestral esté condenada desde ya, y que en este caso yo como parlamentaria mapuche ni siquiera me haya pronunciado, por lo tanto es una de mis preocupaciones, me abocaré en aquello para posteriormente volver a mi distrito donde también existen problemas territoriales”, subrayó.

La diputada socialista Emilia Nuyado, agregó que otro de sus desafíos será asegurar la inclusión en el parlamento a otros representantes de pueblos indígenas, además de incorporar la aplicación del Convenio 169 de la OIT en medidas legislativas que involucren a las comunidades. “Que sea obligatoria la consulta a los pueblos antes de concretar cualquier moción desde el Congreso”, aseveró.

Recordemos finalmente que con el fin del Sistema Binominal y en 205 años de vida republicana, cinco personas de origen indígena han sido elegidas en forma simultánea: Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla en el Senado; Aracely Leuquén, René Alinco en la Cámara Baja, sin embargo, ninguno ligado al movimiento social como Emilia Nuyado Ancapichún.