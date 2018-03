Ministro de Salud adelanta los desafíos de su cartera

Influenza, obesidad, reforma al sistema de isapres y nuevos modelos de acción contra la drogodependencia son parte de los primeros objetivos que trabajará el Ministerio de Salud, hoy a cargo de Emilio Santelices.

El profesional médico, que también es académico de la Universidad de Chile, se refirió a la importancia de la intersectorialidad a la hora de abordar los principales problemas en salud.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile asignó prioridades a temas como el programa “Elige vivir sano”, proyecto emblema del primer gobierno de Sebastián Piñera con el que se buscan reducir los dramáticos índices de obesidad y sedentarismo de la población nacional.

Campaña de la influenza

La primera acción del Gobierno fue adelantar la campaña de vacunación contra la influenza, decisión tomada luego del brote que se vivió en el Hemisferio Norte, con un recrudecimiento del virus, dejando a miles de fallecidos.

“Hay que poner en énfasis en la prevención. La influenza en los países del Norte se caracterizó por su virulencia e, incluso, mortalidad, nos llevó a tomar medidas más precoces en el tiempo; también en identificar nuestra campaña para que la población tenga una mejor cobertura en la vacunación”.

Entre los objetivos del proceso se encuentra el lograr vacunar a cerca del 80 por ciento de la población vulnerable (niños entre seis meses y cinco años, adultos mayores, obesos mórbidos, pacientes con inmunodeficiencia y embarazadas con más de trece semanas de gestación) y, en segundo lugar, hacerlo en el menor tiempo posible, ojalá antes de mayo.

En el caso de los adultos mayores hay preocupación: “Desafortunadamente, el año pasado solo se vacunó un 54 por ciento de este grupo etario. Hay que hacer un llamado urgente, porque no solo es prevenir la aparición del virus, sino también que -en caso de contraerla- el riesgo de hospitalización o muerte disminuyen a su mínima expresión”.

“La vacuna es inocua, gratis y disponible para toda la población” reiteró la autoridad, enfatizando en la necesidad de masificar su uso.

Obesidad: la nueva crisis en salud

“Cuando tenemos tasas de obesidad que superan el 15 por ciento de la población infantil, efectivamente, hablamos de una preocupación mayor, más cuando se asocia a una serie de otras enfermedades como hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer, nuestro abordaje es avanzar en una política intersectorial”, dijo la autoridad.

A su juicio, lo importante es generar los hábitos de vida saludable, forma de vida en la que el proyecto de Elige vivir sano resulta fundamental: “Vamos a fortalecerlo con nuevas medidas, con nuevas intervenciones para ayudar a comer mejor e identificar a aquellos sitios con mejores accesos a vida saludable”. Además de ello, se sumará la colaboración del ministerio del Deporte, para realizar propuestas de espacios de vida saludable y la estimulación del deporte en el barrio.

Educación, Desarrollo Social, Salud, Deporte, todos juntos para “abordar un tema que nos está sobrepasando” como país.

¿Qué rol juega en el intersector el Ministerio del Trabajo? entendiendo que es un problema también la falta de tiempo de los chilenos

Dentro de las estrategias que hemos estado evaluando para promover, hemos generado una suerte de sello de “vida saludable”. La idea es que lo incorporen todos quienes se sumen a esta política de vivir mejor, de cuidar a la población. Ahí también va a existir disponibilidad para ver cómo las empresas adhieren a esta gran cruzada para generar los espacios para que los trabajadores puedan hacer ejercicio o los casinos cuenten con opciones saludables.

Reforma a las isapres

Pendiente de ser ejecutada, la modificación a la forma de funcionamiento de las administradoras de salud será retomada por esta administración. Uno de los primeros anuncios en el tema fue el establecimiento de un nuevo consejo asesor para trabajar en una reforma integral a las administradoras.

“El presidente Piñera lo ha señalado: hay una definición de programa que es poner término a la discriminación por sexo o por edad que hoy prima en los planes de isapres”.

¿Estamos hablando de un plan único y universal?

Lo que se busca es trabajar sobre la base del proyecto ya existente y desarrollado durante la anterior administración de Sebastián Piñera, pero introduciendo modificaciones y propuestas técnicamente sustentadas.

La comisión recogerá nueva experiencia internacional para hacer nuevos enfoques para cumplir con el objetivo. ¿Cómo construimos el pool de riesgo de modo tal que todas las isapres lo compartan?, ¿Cómo hacemos que la prima no discrimine?, ¿Cómo hacemos para que los adultos mayores no deban retirarse después de estar toda la vida pagando? Eso requiere de un debate técnico muy sofisticado y, para ello, convocamos en una primera etapa a una comisión que hará nuevos cálculos para generar nuevas fórmulas financieras que le den sustentabilidad al proyecto para, en un plazo que no supere los dos meses, socializarlo con los distintos actores políticos, recibir aportes, para que en el segundo semestre empecemos con el trabajo legislativo.

Estamos con un tema de suma importancia. Es necesario tener cálculos matemáticos para darle sustentabilidad al proyecto de modo tal que la discusión se sustente sobre bases reales y no instalemos un discurso que no llega a ningún lado. Queremos actuar con prudencia, pero con urgencia.

Hay que trabajar para poner los números y ver cómo se sustenta en el tiempo para que el sistema no tenga inestabilidad y para que las personas tengan una cobertura financiera adecuada para protegerse en eventualidades en gastos en salud.

¿Quién va a componer esa comisión?

Inicialmente son economistas, doctorados en Economía, matemáticos y especialistas en seguros. Es decir, personas que desde lo técnico harán los cálculos . Posteriormente, se convocará a un grupo de trabajo que, con este conocimiento disponible, incorpore a otros actores de la salud.

Prevención de drogas desde la mirada social

El intersector no solo será parte del mundo de la obesidad, también es un sello que se busca en otros programas. Uno de ellos, el que impulsan desde la Universidad de Chile que busca disminuir el consumo de drogas en adolescentes desde la promoción de la salud y acompañamiento comunitario.

“La capacitación será para varias municipalidades. Lo que se busca es recoger la experiencia de Islandia, quienes bajaron la tasa de consumo de alcohol y sustancias considerablemente en cinco años. El programa fue motivo de estudio y se ha implementado en varios países. Chile es el primero en el continente en tomarlo y, la idea, es educar a la población sobre cómo afecta en los jóvenes el consumo de sustancias”, concluyó el ministro.