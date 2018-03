¿Por qué Santiago subió 20 puestos en la lista de ciudades más caras del mundo?

Martín Espinoza C

Santiago se convirtió en la segunda ciudad que más casillas subió en el ranking elaborado por la revista de The Economist después de Ciudad de México. El alza en el precio del cobre -que lleva a la devaluación del dólar- explica el fenómeno de este último año. Pero ¿cuáles son las razones que explican que la capital chilena se ubique habitualmente dentro de las más caras de Latinoamérica?

Veinte puestos subió Santiago en el ranking que define las ciudades más caras para vivir en el mundo.

Si el año pasado la capital chilena se ubicaba en la cuarta plaza sudamericana ocupando el lugar 86, detrás de Montevideo (62°), Sao Paulo (78°) y Buenos Aires (82°), este año la realidad sufrió algunos cambios.

Para 2018 Chile vivió un ascenso de 20 lugares en el ranking elaborado por la revista The Economist, saltando de lugar 86 al 66 a nivel mundial y destacando por ser la segunda ciudad del mundo que más subió en el listado, después de Ciudad de México.

Según Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, este fenómeno se explica por las variaciones que ha tenido el dólar en el país durante los últimos 365 días: “Santiago se ha hecho más caro en dólares porque el dólar vale menos. Un extranjero que venía y antes recibía 650 pesos, ahora recibe 600. Entonces tiene que pagar más dólares por lo mismo. Eso es un factor. En la medida en que el precio del cobre sube, el dólar baja, y eso hace que se encarezca efectivamente la vida. Cuando el dólar baja, se hace caro para el extranjero”.

El informe elaborado por la revista, analiza los precios de alrededor de 150 bienes y servicios en más de 200 países del planeta, dentro de los que se contempla el pan, el vino, la bencina y el tabaco, por dar algunos ejemplos.

Benjamín Sáez, investigador de la Fundación SOL, sugiere que la estructura y las dinámicas del mercado en Chile han facilitado el alza de ciertos bienes y servicios. Además, explica que la dependencia que genera el IVA para la estabilidad del estado financiero también es algo que ayuda en ese aspecto: “Tiene que ver con la composición del mercado en general, que es altamente concentrado en distintas áreas -energética, productos básicos, etcétera-, en donde predominan los oligopolios en vez de una competencia amplia y eso tiene un efecto que tiende de a hacerlos subir. Los casos de colusión son otro ejemplo. La oligopolización en el mercado permite que se establezcan malas prácticas que terminan encareciendo productos de primera necesidad. Otro factor es el IVA, que encarece la compra de cualquier producto, por eso se habla de que es un impuesto tremendamente regresivo, porque termina haciendo que las arcas fiscales dependan de forma importante de transacciones muy básicas y comunes”.

Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economías y Negocios de la Universidad Andrés Bello, señala que efectivamente es el precio cobre lo que más influye en la posición de Santiago en el ranking. Según dice “Si vemos el incremento en el precio del cobre ha llevado a que se fortalezca el peso chileno. Eso hace que seamos un país más caros en términos relativos en relación al resto del mundo”.

El economista lo grafica de esta manera: Si un café sale $500, y si el dólar en Chile estuviese a $1000, a cualquier extranjero le cuesta 0,5 dólar comprar el café. Ahora, si la situación del cobre hace que el dólar pase $1000 a $500, y el café sigue valiendo 500 pesos, el café pasó de valer medio dólar a valer uno entero.

Ahora, ¿afecta esto la visión internacional que se tiene del país?

Escobar cree que no: “Estas son variables completamente distintas. El atractivo de un país o ciudad en el exterior se divide en dos grupos: el ambiente para hacer negocios y el atractivo turístico. Esto no nos afecta en ese sentido. Sidney es top ten en este ranking y es atractiva en esas dos variables. No es que vaya a incidir, porque son otros los argumentos o factores que llevan a una persona a querer hacer negocios o turismo acá a Chile”.

El ranking a nivel mundial es encabezado por Singapur (Singapur), París (Francia), Zurich (Suiza), Hong Kong (Hong Kong) y Oslo (Noruega).