Universidad de Chile participará de la Fiesta Sudamericana de la Juventud 2018

Desde el 27 de marzo y hasta el 5 de abril se disputará la primera edición de la Fiesta Sudamericana de la Juventud en Asunción, donde estarán Universidad de Chile, el Liceo Valentín Letelier Madariaga de Linares y el Liceo Marta Donoso Espejo de Talca.

Este certamen, proyecto patrocinado por la Liga de Desorrollo de la Conmebol, tuvo sus jornadas clasificatorias durante el 2017 en los 10 países de Sudamérica tanto en la categoría masculina Sub 13 como en las divisiones femeninas Sub 14 y Sub 16.

En nuestro país, y tras atractivos compromisos, los equipos que representarán a Chile serán los azules en la división Sub 13, el liceo de Linares en la serie Sub 14 y el liceo de Talca en la categoría Sub 16.

Por el Sub 13, los universitarios quedaron en el Grupo B junto a Alianza Lima de Perú, Vélez Sarsfield de Argentina, Florida de Bolivia y Liga Sanducera de Uruguay.

En tanto, los equipos femeninos también conocieron a sus rivales. El Liceo Valentín Letelier Sub 14 se ubicó en el Grupo A y estará con Santander de Colombia, Espuce de Ecuador, Platense de Argentina y Tahuichi de Bolivia, mientras que el Liceo Marta Donoso Sub 16 integró el Grupo A y enfrentará a la escuela de Juan Arango de Venezuela, Palmirense de Uruguay, Formas íntimas de Colombia y Carneras de Ecuador.

Las tres divisiones se desarrollarán con el mismo formato. Los conjuntos que terminen en las dos primeras ubicaciones de cada grupo avanzarán a semifinales y seguirán con el sueño de conquistar América del Sur.

FIXTURE – SUB 13 MASCULINO

Fecha 1: Universidad de Chile vs. Florida (BOL) / Martes 27 de marzo / 16:45 horas / Cancha Comité Olímpico

Fecha 2: Universidad de Chile vs. Liga Sanducera (URU) / Jueves 29 de marzo / 09:45 horas / Cancha Comité Olímpico

Fecha 3: Libre

Fecha 4: Universidad de Chile vs. Vélez Sarsfield (ARG) / Domingo 1 de abril / 09:45 horas / Cancha Comité Olímpico

Fecha 5: Universidad de Chile vs. Alianza Lima (PER) / Lunes 2 de abril / 09:45 horas / Cancha Comité Olímpico

FIXTURE – SUB 14 FEMENINO

Fecha 1: Libre

Fecha 2: Liceo Valentín Letelier Madariaga vs. Espuce (ECU) / Jueves 29 de marzo / 08:00 horas / Parque Guasu – Cancha 1

Fecha 3: Liceo Valentín Letelier Madariaga vs. Santander (COL) / Sábado 31 de marzo / 15:45 horas / Parque Guasu – Cancha 1

Fecha 4: Liceo Valentín Letelier Madariaga vs. Tahuichi (BOL) / Domingo 1 de abril / 15:45 horas / Parque Guasu – Cancha 1

Fecha 5: Liceo Valentín Letelier Madariaga vs. Platense (ARG) / Lunes 2 de abril / 15:45 horas / Parque Guasu – Cancha 1

FIXTURE – SUB 16 FEMENINO

Fecha 1: Liceo Marta Donoso Espejo vs. Palmirense (URU) / Martes 27 de marzo / 09:45 horas / Parque Guasu – Cancha 2

Fecha 2: Liceo Marta Donoso Espejo vs. Formas Íntimas (COL) / Jueves 29 de marzo / 15:45 horas / Cancha Conmebol

Fecha 3: Liceo Marta Donoso Espejo vs. Carneras (ECU) / Sábado 31 de marzo / 15:45 horas / Cancha Conmebol

Fecha 4: Libre

Fecha 5: Liceo Marta Donoso Espejo vs. Escuela de Juan Arango (VEN) / Lunes 2 de abril / 08:00 horas / Parque Guasu – Cancha 2