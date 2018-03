Sólo yo sé qué pasó esa noche: La “hipotética”confesión de O.J. Simpson

La fuga terminó frente a su casa y su rendición fue transmitida en directo para millones de televidentes, convirtiéndose en el preludio de una serie de televisión transmitida entre enero y octubre de 1995, cuyos siguientes capítulos contarían sobre el juicio del famoso y millonario jugador de fútbol americano. Sentado ante el juez y un jurado, O.J. se probó los guantes encontrados en la escena del crimen y que eran la prueba más contundente de la fiscalía. Con expresión de triunfo y una media sonrisa, mostró al público, cámaras, abogados y al jurado que no eran del tamaño adecuado para sus grandes manos. ¿El resultado? No culpable.

La secuencia de imágenes de la lectura del veredicto forma parte del acervo de la cultura popular estadounidense y mundial.

La entrevista

Pero Simpson no se conformó con eso. Siempre fue un personaje polémico y provocador y a los once años de su absolución decidió lanzar un libro en el que se narra cómo se habrían cometido los crímenes, “si lo hubiera hecho”. Y así es exactamente cómo decidió titularlo: “If I did it“. La publicación nunca vio la luz debido a la campaña iniciada por la familia de Ronald Goldman, lo que también alcanzó a la entrevista que la cadena FOX había preparado para ser emitida en forma conjunta con el lanzamiento de la novela.

Pero eso cambió esta semana. FOX emitió The Lost Confession?, la entrevista que se había realizado hace doce años. En ella, Simpson le cuenta a la periodista Judith Regan una versión “hipotética” de los hechos, sin embargo, rápidamente olvida usar los condicionales y comienza a hablar en primera persona de lo sucedido esa noche.

“Olvida todo lo que crees saber de esa noche, porque soy el único que sabe lo que pasó”, dice Simpson.

El ex jugador de la NFL también menciona a un amigo, “Charlie”, quien lo acompañó a confrontar a Brown y le entregó a Simpson el cuchillo con el que se cometió el doble crimen.

“A medida que las cosas se calentaron, solo me acuerdo que Nicole se cayó y se lastimó y este tipo empezó a hacer una cosa de karate. Entonces, yo dije: ‘Bueno, ¿tú crees que puedes darme una paliza? Y recuerdo que tomé el cuchillo –me acuerdo de esa parte, agarrar el cuchillo que tenía Charlie– y para ser honesto después de eso no recuerdo más, excepto que estoy de pie allí y hay un hay todo tipo de cosas alrededor y…” contó Simpson a Regan.

La entrevista avanza y en ella se detallan muchos pormenores escabrosos que coinciden con la tesis de la Fiscalía cuando presentó su caso ante la justicia. Llama particularmente la atención la respuesta que entrega a Judith Regan, luego de ser consultado por el famoso guante encontrado en la escena del crimen: “Obviamente debí haberme quitado un guante después del asesinato, dado que uno fue encontrado en la escena”.