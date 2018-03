La batalla por los cobros en autopistas concesionadas

A las ocho de la mañana de este lunes, numerosos vehículos bloquearon diferentes puntos de la Ruta 5 y la Ruta 68, respondiendo a la movilización convocada por la agrupación Basta de Abusos por TAG y Peajes.

La organización rechaza los valores de peajes que, en algunos casos, afectan diariamente el único acceso que diferentes personas tienen a sus hogares.

El problema sería común para los habitantes de las comunas periféricas de la región Metropolitana, por lo que varios conductores se unieron a la protesta. Algunos lo hicieron forma premeditada; otros, de manera espontánea.

El vocero de Basta de Abusos por TAG y Peajes, Iván López, explicó que la movilización cumplió su objetivo al crear conciencia sobre los cobros.

Respecto del petitorio que presentarán, adelantó a Radio y Diario Universidad de Chile que apuntará a una mayor participación ciudadana: “Tal vez está calculado en base al ingreso per cápita que tiene el país, lo cual no se ajusta mucho a la realidad de comunas periféricas como Lampa, San Ramón, La Granja, Lo Espejo y San Bernardo, que son comunas de ingresos no altos”, dijo.

“A uno lo dejan encerrado entre dos autopistas, con caleteras ineficientes, sin una vía exclusiva para el transporte público. Nos dejan encerrados con una gran política públicaa, sin que tengamos un espacio para decir que nos quieren instalar esta autopista y tenemos estos problemas estructurales de desarrollo en la comuna”, agregó Lopez.

Otra comuna afectadas por la situación es Quilicura, donde hace cinco meses se puso en marcha la agrupación No + TAG Quilicura. Su vocera, Nicole Prado, explicó que aunque formalmente no se unieron a la protesta de este lunes, han realizado marchas y preparan una demanda colectiva. “Quilicura no tiene vías alternativas como Recoleta, Conchalí o Huechuraba, por eso creamos este movimiento para adherir a gente que le afecte directamente el tránsito”, señaló.

La representante de la organización explicó que cada quilicurano debe pagar 800 pesos en Américo Vespucio Norte y 400 pesos en la Autopista Central para utilizar los únicos accesos que tienen a sus hogares.

A solo dos horas después de la protesta, el ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un comunicado en que calificó como “inaceptable que el normal desplazamiento de los ciudadanos haya sido entorpecido”.

Asimismo, la cartera afirmó haber hecho los esfuerzos “para dialogar y conocer el detalle del mismo (petitorio), sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad no fue posible concretar el acercamiento con los organizadores de la manifestación”.

Además, reiteró su voluntad y disposición para dialogar y conocer las inquietudes de los manifestantes, considerando las limitaciones que tienen los contratos vigentes.

El vocero de Basta de TAG y Peajes, Iván López, consideró que se trataría de un malentendido, debido a que el MOP habría convocado una reunión con un ex integrante de la agrupación que en la actualidad no figura en el movimiento.