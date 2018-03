Gobierno declara desierta licitación del Transantiago

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, anunció que se tomó la decisión de declarar desierta la licitación del Transantiago luego de que este proceso fuera suspendido transitoriamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que la sociedad Transportes, Inversiones, Inmobiliaria y Servicios Transanber S.A. denunciara supuestas irregularidades en la licitación.

La determinación se tomó pese a que esta medida cautelar fuera levantada luego de un recurso de reposición presentado por la administración anterior liderada por Paola Tapia. La secretaria de Estado calificó el proceso como “improvisado”.

“Revisados los antecedentes, hemos confirmado errores e improvisación en el proceso de licitación. De llevarse a cabo, repetiría las fallas de 2007, que tanto daño han causado a la ciudadanía desde la implementación del Transantiago”, expresó la autoridad.

Asimismo, detalló las causas que llevaron al gobierno a declarar desierto el proceso. “Los incentivos a operadores en la licitación actual priorizan el desplazamiento de buses en desmedro del traslado de los pasajeros. La imprecisión en las estimaciones de costo impide anticipar el impacto financiero de los nuevos contratos sobre el presupuesto nacional”.

Por su parte, los senadores Juan Pablo Letelier y Guido Girardi, ambos miembros de la comisión de Transporte, solicitaron reactivar la licitación del Transantiago. El abanderado PPD aseguró que la forma en que se tomaron las decisiones no contribuye al futuro del transporte público.

“Creo que aquí hay una forma de hacerlo y un tono que no es algo que contribuya a crear confianza en un área tan delicada como son las políticas públicas del trasporte. Digamos las cosas como son, iba a ser este gobierno el que iba a recibir la licitación. Este gobierno tenía las puertas abiertas para resolver quiénes iban a quedar en las diferentes unidades y a nosotros nos pareció muy bien que así fuese, no teníamos problema con eso, pero decidieron hacer un borrón y cuenta nueva, y eso, no creo que ayude para lo que son los tipos de convivencias que requerimos”

A ello agregó que los usuarios se verán afectados en el retraso del cambio de buses, dejando temas pendientes, entre ellos, el de las máquinas eléctricas, cuyo financiamiento significaba disminuir los costos.