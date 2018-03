La Sinfónica y el Coro de la Universidad de Chile abordan el monumental Réquiem de Verdi

“Es probablemente el mejor Réquiem escrito en la historia de la música”, señala categórico Leonid Grin, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, al referirse a la obra que protagonizará el tradicional concierto de Semana Santa, que la agrupación ofrece cada año junto al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel.

El origen de la composición se remonta a 1868, año en que fallece Gioacchino Rossini, a quien Verdi admiraba. No obstante, la idea inicial de reunir a varios compositores en torno a una obra en honor al desaparecido músico no prosperó, por lo que Verdi debió archivar entonces el Libera me compuesto para la ocasión. Sin embargo, la parte mencionada sería rescatada más tarde, en 1873, tras la muerte del afamado escritor Alessandro Manzoni, otra de las figuras que el compositor respetaba profundamente. Así, la obra se construye a partir de ese extracto, que contenía en sí el germen de las demás partes.

Juan Pablo Villarroel, director del Coro Sinfónico y de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, también es un gran admirador de este trabajo: “El Réquiem de Verdi es una de las obras más hermosas que se han escrito para coro en la historia, entonces trabajarla es un placer, un bálsamo para el espíritu y para los oídos. Es simplemente preciosa, una obra de arte de comienzo a fin”, señala.

El compositor, ampliamente conocido por su trabajo en torno al género operístico, explora en esta obra otro lenguaje, el de las obras sacras. “Es distinto, pero sigue siendo Verdi, entonces de todas maneras es muy dramático, tiene muchos aspectos del lenguaje de la ópera, pero difiere de ella en cosas como la estructura, por ejemplo”. Villarroel agrega que “él especifica todo lo que quiere en la partitura, es decir, la intensidad, expresividad, tiempo, articulaciones, no hay tantas libertades como en la ópera, aquí uno se ciñe mucho a la partitura”.

El Réquiem contará además con la participación de cuatro destacados solistas: Andrea Aguilar, soprano; Evelyn Ramírez, mezzosoprano; Patricio Saxton, tenor; y Homero Pérez, bajo.

Los conciertos están programados para las 19:40 horas del viernes 23, sábado 24 y miércoles 28 de marzo en el Teatro Universidad de Chile. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través del sistema Daleticket, con valores que van desde los $6.000 para público general, y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

Además, ambos conjuntos llevarán la obra a la comuna de Lo Barnechea, el martes 27 (detalles acá); y al Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, el jueves 29 de marzo.

Fotos: Patricio Melo / CEAC.