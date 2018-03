Los Ángeles Negros Clásicos encabezan aniversario de El Zócalo Nacional

El programa El Zócalo Nacional de Radio Universidad de Chile celebrará este jueves sus 19 años de existencia, con la presentación de Los Ángeles Negros Clásicos en la Sala Master.

El grupo reúne a tres integrantes históricos de Los Ángeles Negros: el bajista Nano Concha, el tecladista Jorge González y el baterista Luis Ortiz.

“El grupo se rearmó hace poco y nuestra idea ha sido tratar de conservar el sonido original, porque es lo único que nos queda en este minuto como imagen. Nuestra imagen física murió hace muchos años (risas), ya no existen los vinilos con sus fotos, pero hemos intentado conservar el sonido con el cual grabamos. Estamos usando los violines, por ejemplo, que utilizamos en canciones como “Murió la flor”, para que la gente sepa cómo grabamos”, explicó Nano Concha en la primera edición de Radioanálisis.

Los Ángeles Clásicos presentarán en Sala Master algunas de las canciones que los convirtieron en uno de los conjuntos más populares de Latinoamérica, como “Y volveré”, “Murió la flor” y “Cómo quisiera decirte”, entre otras.

Durante la entrevista, Concha explicó cuáles fueron los elementos fundamentales del particular sonido que logró el grupo nacido en San Carlos: “Hay dos elementos en la formación de este estilo. Uno es la parte romántica, donde intentamos acompañar lo mejor posible a ese gran cantante que es Germaín de la Fuente, esa voz que llega porque es penetrante, microfónica, que te conmueve inmediatamente. Eso fue acompañado por un órgano (Hammond) que en aquellos años quizás no tenía ninguna importancia, que fue el que usaron los Doors, y nosotros lo usamos para la balada”, dijo.

El arreglista de la banda añadió que a esos elementos se sumó “la guitarra eléctrica, que realmente tiene un sonido chileno y no es tan original tampoco, porque la usaban Los Fénix y varios grupos más. Incluso había varios grupos instrumentales que tenían otro estilo, el de los Shadows, todos imitábamos eso. Los Ángeles Negros tienen la particularidad de la armonía con esa guitarra, pero la parte que a mi juicio -perdonen que sea autorreferente- permanece hoy como algo que no se oye tan antiguo es el bajo y la batería, esa sección es muy contrastada con la armonía y la guitarra”.

Asimismo, Nano Concha destacó la importancia que tuvo para el grupo la popularidad que alcanzaron en México: “En Chile tuvimos un apoyo bastante grande, no nos podemos quejar y hasta hoy estamos sorprendidos de cómo la gente va a nuestros espectáculos. Nos emociona ver el impacto que tenemos en los casinos donde nos presentamos y es un regalo de Dios estar nuevamente en los escenarios, porque hace muchos años habíamos abandonado Chile como plataforma. Chile es pequeño, a diferencia de México, donde nos demoramos diez años en volver a una plaza. Es demasiado grande”, indicó.

“Somos admiradores de muchos músicos mexicanos y sentimos que nuestras canciones tienen un tipo de letra que al mexicano lo emociona. Ellos son muy sentimentales y viven mucho la música, son muy intensos y realmente se conmueven. Ahora, entrar al mercado mexicano es súper difícil, porque son muy nacionalistas y es difícil que un extranjero logre triunfar en México. Nosotros rompimos una barrera”, agregó.

El concierto está programado para las 20:30 horas de este jueves en la Sala Master de Radio Universidad de Chile (Miguel Claro 509, Providencia) y las entradas tienen un valor de 15 mil pesos (reservas en zocaloproducciones@gmail.com).

Jazz y metal

Las actividades de Sala Master también contemplan este fin de semana las presentaciones del bajista Christian Gálvez y del grupo de rock pesado Reckless Mind.

El solista chileno se presentará en formato acústico junto al contrabajista Sebastián González y el baterista Juan Pablo Durán, a quienes se sumará la cantante Natalia Gálvez.

El concierto está programado para las 20:30 horas de este viernes 23 y las entradas tienen valores de $3.000 (estudiantes) y $5.000 (general).

Al día siguiente se presentará Reckless Mind, banda formada en 2012 en Santiago y que está conformada por la baterista Valentina Flores, el bajista Sebastián Mamani, el guitarrista José Cancino y el vocalista y guitarrista Sebastián Castañeda.

Este viernes será el lanzamiento de su primer EP, We are not, y la apertura estará a cargo de Maze, desde las 20:30 horas. Las entradas de $3.000 (preventa 1), $4.000 (preventa 2) y $5.000 (general).

