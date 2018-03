Carta abierta del ex director de Revista Punto Final a Sebastián Piñera

En abril se realizará una nueva Cumbre de las Américas. En dicha oportunidad se reunirán diferentes mandatarios latinoamericanos. La cita se dará en un contexto complejo, sobre todo si se considera cómo el caso Odebrecht a escalado en países como Perú y Brasil. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, otro punto que marcará la jornada será la situación de Venezuela.

Desde ya las autoridades limeñas han subrayado que Nicolás Maduro no debe asistir a la reunión. En este contexto, el ex director de la revista Punto Final, Manuel Cabieses, emitió una carta abierta dirigida al Presidente Sebastián Piñera.

En el escrito el periodista emplaza al Mandatario a “escuchar” al líder venezolano. Usted, que no dudó en viajar a Caracas el 2013 para rendir homenaje a la memoria del Presidente Hugo Chávez; que no titubeó en cerrar el Penal Cordillera para violadores de derechos humanos; que aspira a realizar un gobierno democrático de la derecha liberal, tiene la oportunidad de defender en América Latina los valores del pluralismo ideológico y el respeto al derecho ajeno”, sostiene.

Lee aquí la carta:

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

Santiago, 22 de marzo de 2018

Señor

Sebastián Piñera E.,

Presidente de la República

La Moneda

Señor Presidente:

Me dirijo a usted para pedirle que rescate a su gobierno del llamado “Grupo de Lima” que actúa como protagonista del cuadrillazo que se prepara contra Venezuela. La compañía de esos gobiernos afecta la imagen de Chile porque nos asimila a su docilidad con los mandatos de la gran potencia del norte.

Recordamos la digna actitud del gobierno conservador del Presidente Jorge Alessandri cuando en 1962 se negó a acatar las presiones para expulsar a Cuba de la OEA.

Aquella conducta, apegada a las mejores tradiciones latinoamericanas, fue muy diferente a la actuación que más tarde tendrían respecto a Venezuela los gobiernos “socialistas” de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. El primero apoyando el fracasado golpe de estado del 2002 y el segundo en complicidad con la agresión que se trama contra Venezuela.

Usted, que no dudó en viajar a Caracas el 2013 para rendir homenaje a la memoria del Presidente Hugo Chávez; que no titubeó en cerrar el Penal Cordillera para violadores de derechos humanos; que aspira a realizar un gobierno democrático de la derecha liberal, tiene la oportunidad de defender en América Latina los valores del pluralismo ideológico y el respeto al derecho ajeno.

Sus críticas al gobierno venezolano, que muchos chilenos no compartimos, al menos no desconocen la soberanía de la nación hermana. Sus críticas, señor Presidente, no deberían impedirle defender el derecho del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a participar en la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima el próximo mes de abril.

Esa reunión puede interpelar al Presidente venezolano pero también tiene la obligación de escuchar la defensa de su gobierno. Es lo mínimo que se puede exigir a una reunión de mandatarios que se reclaman democráticos, aunque usted y yo sabemos que varios están muy lejos de serlo.

Reciba el saludo ciudadano de

Manuel Cabieses