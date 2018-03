La Tejedora: La obra inspirada en los relatos orales de Latinoamérica

El trabajo de recopilación de Juanita Urrejola la ha llevado a recorrer diversos lugares de nuestro continente y fue en uno de estos viajes donde decidió crear la obra La Tejedora, pieza que se presentará nuevamente en Santiago.

“La obra nació cuando estuve radicada en México. Allí conocí a un grupo de tejedoras. En ese proceso comenzamos a compartir mucho nuestras historias de vida y como andaba buscando algo que me inspirara para crear un espectáculo de cuentos, me di cuenta de que ésta era la hebra indicada y cuando empecé a tirar la hebra y empecé a darle forma, empezaron a aparecer todas las historias no solo de lo que estábamos viviendo en ese espacio, sino historias de otros lugares”, comenta la artista.

Durante el 2017 su labor la llevó a recorrer comunidades de tejedoras como Aymaras en Colchane, Pozo Almonte e Iquique. Asimismo, visitó la Región del Maule y Valle del Elqui en un proyecto Fondart. También su trabajo a llegado a lugares como Licanray, Panguipulli y Curarrehue.

En la obra Juanita Urrejola exhibe un relato que recoge la fuerza de diversas culturas, narraciones propias de la autora y cuentos de hadas tradicionales. Se caracteriza por ser un entramado nutrido de antiguos saberes autóctonos y poesía.

“Voy contando lo que fue mi viaje a México y eso se va entrelazando con la fantasía de lo que era estar inserta en ese mundo y también con relatos de diferentes tradiciones orales. Hay una historia mapuche y un cuento africano también. De alguna manera la obra se pega un viaje por el mundo y la conclusión es que en el origen de muchos pueblos, el textil es una manera de vivir en equilibrio que permite conservar la tierra viva y las comunidades. También de alguna manera toca la metáfora de lo que es tejer bien las relaciones. Es una revisión de la historia, de nuestros propios cuentos, de nuestra vida, de cómo nos estamos tejiendo”, comenta la artista.

El montaje ocurre en un sencillo escenario con telón de fondo de textiles, testigos mudos de la tradición de las artesanas que los urdieron.

Esta presentación única es parte del homenaje a la mujer que realizará en el Centro Arte Alameda, Av. Bernardo O´Higgins 139. La Tejedora se presentará el miércoles 28 de marzo a las 21.15 horas. La entrada tiene un valor de $ 5.000 (general) y $3.500 (preventa hasta el 25 de marzo). Pueden adquirirse en el Centro Arte Alameda de lunes a domingo de 16:00 a 21:00 horas.

Juanita Urrejola es actriz, bailarina e improvisadora. En 1997 egresó de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen, La Mancha, donde se especializó en máscaras, pantomima y clown de circo y teatro. Además, durante su trayectoria ha sido profesora de distintos colectivos artísticos.