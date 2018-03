“Krespita” Rodríguez: “Tengo toda el hambre de recuperar mi cinturón”

Fue difícil ubicar a Carolina “Krespita” Rodríguez y es que durante el último mes no ha parado en ningún momento entre entrenamientos, promoción y organización de su combate de regreso, el cual está a horas de concretarse cuando este viernes se presente en el Arena Monticello para enfrentar a la venezolana Carolina Álvarez.

Carolina es trabajadora y detallista, por lo mismo no quiere dejar nada al azar para esta pelea y eso se refleja en la intensa preparación que ha hecho desde el año pasado para este regreso donde pretende recuperar su cinturón de campeona mundial, el cual nunca perdió, pero que tuvo que entregar a la FIB al no poder defenderlo.

Entremedio pudo conversar con nosotros y contarnos sobre cómo ha sido este proceso de entrenamientos y de adaptación a los cambios que se han producido durante estos años, entre ellos, el alejamiento que tuvo con su entrenador y padre de su hija, Claudio Pardo.

¿Cómo estás para este regreso al boxeo?

Hay harta ansiedad de volver a sentir ese nervio. Me he preparado bien, llevo ocho meses entrenando, quedé con un sobrepeso importante después de Megan pero ya estoy bien en el peso, pensé que era muy lejano recuperar mi peso de competencia, pero entrenando a consciencia, pese al gasto extra de energía al ser mamá lo logré. La verdad siempre he sentido que he tenido el peso de ser la primera, la presión de los medios, hacer la primera pelea por el título mundial femenino en Chile y uno va madurando con ese tipo de cosas. Creo que necesitaba este descanso y una como mujer al tener un hijo madura y eso se ve también en la parte compettitiva. Quiero disfrutar lo que hago, estoy tranquila y confío en que siempre las cosas en mi carrera no han sido fáciles y me he sobrepuesto a todo.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico?

No es nuevo en realidad porque Johan siempre ha trabajado conmigo, si bien no estoy directamente con Claudio él me dejó muchas enseñanzas. Uno como deportista, en los inicios, cuesta más pensar, pero luego una va madurando y decidiendo qué es lo que va a hacer, además uno puede tener una estrategia pero eso puede cambiar arriba del ring. Voy confiando en las enseñanzas que me dejó Claudio de aprender, de ser autocrítica y en mi regreso se verá el mismo boxeo, no se puede cambiar el estilo del boxeador, así que hemos ido perfeccionando lo mío y agregando otras cosas.

¿Piensas seguir con Johan o trabajarás con un nuevo entrenador a futuro?

Con Johan trabajamos juntos, tenemos el mismo estilo, el también estudió con Claudio entonces nos complementamos. La idea siempre es incorporar, salir y hacer una preparación fuera. Hay que tratar de mejorar siempre y evolucionar, no quedarse en que me lo sé todo y crecer como deportista.

Tu meta es recuperar el cinturón que nunca perdiste ¿Cómo ves la escena mundial en tu categoría con una nueva campeona?

Efectivamente no lo he perdido, yo estoy como campeona en receso, pero he estirado el tema por el tiempo perdido así que la FIB me da la posibilidad de hacer algunas peleas preparatorias y me veo ganadora, tengo toda el hambre de recuperar mi cinturón, de disfrutar el combate, saber que en cada entrenamiento hay una evolución, yo no menosprecio a ningún rival, una nunca se tiene que confiar y en este momento la campeona es María Cecilia Román, nosotras ya nos hemos enfrentado y gané pero ahora ella ha mejorado su nivel pero me veo con la victoria, haciendo mi estrategia y creo que puedo seguir potenciando mis capacidades y mi estrategia de combate.

Desde que tuviste que hacer este receso, hasta ahora, han aparecido nuevas figuras y la actividad se ha revitalizado en gran medida gracias al empuje que tu diste al boxeo cuando la actividad estaba en bajada ¿Cómo te sientes al ser artífice del buen momento que pasa la actividad hoy?

Me siento contentísima, fui a ver la primera pelea por un título nacional femenino, que justo hay aestado Julio Álamos, no sé me llena de orgullo saber que hay hartos chicos que han salido campeones latinos, Pancora, Palma, el Aguja y que le esten dando auge me pone contenta porque si le va bien a uno le va bien a todos. Esto hace que la gente se acerque al boxeo, que pueda opinar de boxeo, ese es uno de mis sueños que las personas se eduquen en este deporte y mientras más deportistas haya se podrán ver los diferentes estilos y esto estimula a los niños para que se estimulen con este deporte y quizás tener campeones mundiales a más temprana edad a diferencia de nosotros que nos costó mucho más llegar adonde estamos.

¿Cuál es el plan para esta temporada 2018?

Uno de los planes es hacer dos combates preparatorios y después ir por el título mundial.