Experta en vialidad: “La inversión se recupera a través del peaje”

El malestar se expresa por la información en torno al negocio y tal como informó radio Universidad de Chile, las plazas de peajes en la vista del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Leonardo Daneri son la forma más eficaz para recaudar los impuestos pues hacerlo por impuestos internos, implicaría a su juicio un perjuicio para los conductores. A ello además, se suman las críticas de diversos actores sobre la nula capacidad propia del Estado en construir la capacidad para resolver situaciones por lo que dependerá de una empresa.

Las acciones de la empresa irán de la mano con los valores. Así lo explicó la ingeniería civil y experta en vialidad, Dalila Riveros que profundizó en que el valor de las tarifas “por contrato porque todos los usuarios quieren vía rápida que consideran un mayor estándar. Al tener un mayor estándar son más costosas y si son más costosas hay que pagar el peaje que corresponde. Por ejemplo, la Radial Nororiente tiene un peaje que es costoso pero, es para cierto sector que tiene el requerimiento de llegar a su destino de forma más rápida y está dispuesto a pagar esa tarifa. La vía mientras mayor estándar tiene, va a salir más costosa y por lo tanto, el peaje será mayor” a esto agregó que “pasa también por un tema de seguridad vial por ejemplo, las defensas camineras que se ponen en autopista. Para poner unas de alto estándar es necesario invertir más”.

En esa misma línea, Riveros explicó que en los valores también influyen las condiciones de seguridad vial que se tengan y el estándar que exige el gobierno a través del MOP. Por lo que, entre más alto estándar es necesario invertir y ese dinero, se recuperará en el peaje.

El único organismo que velará por los estándares para los caminos será el departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas pues es la entidad “la que autoriza ciertos estándares, la concesionarias pondrían las defensas camineras más baratas pero no puedes porque por estándar el MOP concesiones tiene que aprobar un proyecto que cumpla con los requerimientos de tal estándar, por ejemplo, un camino para una velocidad que no es muy alta requiere una defensa caminera simple pero si ese camino tiene estándar más alto, tiene mayor de cantidad de tránsito de vehículos pesados y una velocidad de operación también mayor va a necesitar barreras dobles o quizás triples, entonces, así es como se tiene que proyectar. Si se proyectara de otra forma concesiones no lo aprobaría”.

A ello, la académica enfatizó en que “como digo siempre, la inversión se va a recuperar a través del peaje, el usuario no puede pretender tener autopistas de alto estándar sin pagar lo que realmente costó esa autopista”

Respecto a la propuesta de crear una entidad que fiscalice los cobros, similar a lo que realiza Sernac en otras áreas, la experta aseguró que “no tiene sentido porque es el Ministerio de Obras Públicas quien va a fiscalizar eso siempre para el bien de los usuarios pero no de la autopista entonces, la función que quisieran poner como un SERNAC es la función que cubre el ministerio, ellos velarán por los usuarios, no por la concesionaria” a lo que agregó que desde la entidad pública “exigirán a la concesionaria que cumpla estándares y además, mantenga la autopista o la vía concesionada con los estándares que a la comunidad le sirven, no es que la empresa diga ‘quiero poner un peaje caro porque quiero ganar muchos recursos’ eso no lo va autorizar Concesiones porque siempre va a elegir el concesionario que tenga la tarifa más baja dando mayor estándar a la ruta, ahí ya está actuando como un Sernac”.

Sobre otras demandas como lo expuesto por habitantes de Quilicura que acusan de tener solo dos rutas de acceso a sus comunas por las cuales deben pagar la ingeniera enfatizó que por ley cada vez que una concesionaria instala una autopista deben instalar de manera paralela una vía alternativa.