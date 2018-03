Museo de la Memoria presenta exposición sobre genocidio indígena de Guatemala

¿Por qué vamos a callar los vivos? es el nombre de la exhibición del fotógrafo Jonathan Moller que a partir de este jueves podrá visitarse en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta exposición busca iluminar la historia reciente de los pueblos indígenas-mayas que fueron desplazados y aterrorizados durante el largo conflicto armado interno en Guatemala.

La muestra está compuesta de 58 imágenes sobre las Comunidades de Población en Resistencia y cementerios clandestinos, y habla sobre la represión y el genocidio ocurridos durante los ochenta, del trabajo por la verdad y la reconciliación que se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad casi total y las constantes violaciones de derechos humanos. Las imágenes revelan historias de vida y muerte, de esperanza y de angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto y la verdad.

Sebastiao Salgado, fotógrafo sociodocumental y fotorreportero brasileño, señala que “con sus fotografías, Jonathan Moller recuerda a la presente generación de la extrema ola de brutalidad que inundó al pueblo de Guatemala hace treinta y cinco años”. “Por mi herencia Latinoamericana, mi sangre se congela cuando veo estas imágenes. Ellas hablan de los horrores enfrentados por mis compañeros Latinoamericanos en países dominados por la doctrina externamente impuesta de seguridad nacional. Las fotografías de Moller deben ser mostradas y discutidas en todas las escuelas y universidades para que la tolerancia y la compasión reinen en el futuro”, dice.

Jonathan “Jonás” Moller nació en 1963 en Cambridge, Massachusetts, EE.UU. Él es especialista en fotografía documental y de bellas artes, y es activista de derechos humanos. Estudió en la Escuela del Museo de Bellas Artes en Boston, Massachusetts, EE.UU. y recibió su diploma en bellas artes (BFA) de la Universidad Tufts en 1990.

Las obras de Moller forman parte de las colecciones permanentes de muchos museos e instituciones, en EE.UU. tales como San Francisco Museum of Modern Art; the Museum of Fine Arts Boston; Los Angeles County Museum of Art; International Museum of Photography-George Eastman House, Rochester, Nueva York; Museum of Fine Arts, Houston; Minneapolis Institute of Arts; Baltimore Museum of Art; Brooklyn Museum of Art; New Orleans Museum of Art; Portland Art Museum, Oregon; University of California Berkeley Art Museum; y en América Latina, entre otros: el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; Museo de Bellas Artes, Venezuela; Museo de Arte de Lima, Perú; Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires; Museo de Antioquia, Medellín, Colombia; Casa de Las Américas, La Habana, Cuba; y el Centro de la Imagen, México D.F.