J.A. Kast fustiga hoy a la izquierda y mañana, ¿a la derecha?

Señor Director:

Algo que parece fútil hoy, a la larga se puede convertir en una estrategia de prolongar a la derecha por dos o tres periodos, que es lo que están dando a entender y no dejan de tener alguna razón después del resultado de la presidencial que así lo justificaría, solo que los métodos son los discutibles.

Muchas de las ideas de J. Guzmán y Pinochet no concordaban con la implementación del modelo neoliberal, incluso demostraron su disconformidad públicamente, eso se verá en que termina más adelante.

Lo más importante para ellos en estos días es dar una imagen de unidad absoluta, no solo de la derecha del Chile Vamos sino también el diez por ciento pinochetista, todos unidos. Así lo demuestra el juego político de la derecha de Piñera, que es más bien liberal, o sea, no conservadora. Los conservadores dentro y fuera, han adoptado la causa del legado pinochetista en la persona de José Antonio Kast.

En el caso del dictador, fue que su gobierno enriqueció a una catarvada de liberales que ni por asomo compartieron las ideas del dictador y su mentor político. Son esos los cuales a los que Piñera se refirió en su primer mandato. La pregunta que habría que hacerse ahora es : ¿dónde esta ahora esa gente?

¿Es que acaso JAK intenta sacarlos desde su reducto de cómplices pasivos o que ya no lo son y no nos hemos enterado? Como sea el juego provocador de JAK les está dando resultado, que incluso la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se ponen de lado del diputado Kast. ¿Ha logrado o no su objetivo? Por supuesto que sí.

Hasta ahora la derecha se nos presenta como un frente monolítico, pero más temprano que tarde se tienen que ver a la luz del día las fisuras que lleva esta derecha, que han estado ahí en toda la historia de Chile incluso con guerras civiles entre ellos y que se unieron por más de cuarenta años para según ellos, hacer frente a la amenaza comunista. Sabemos que tal amenaza hoy no existe, ¿donde están los enemigos de ahora?