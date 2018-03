Pedro Pablo Kuczynski amenaza con retirar su renuncia

El ex mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien decidió presentar su renuncia al cargo producto de las acusaciones de corrupción que recibió en el marco del caso Odebrecht, anunció a través de su cuenta en Twitter que podría retirar su dimisión.

Las amenazas del ex presidente surgen ya que esta tarde el Congreso peruano votará si acepta o no la dimisión del ex presidente. En este proceso podría acusarse al ex jefe de Estado de “traidor a la patria”. Esto, según un documento que se filtró este viernes.

“Inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa”, señaló el ex mandatario.

Inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 23 de marzo de 2018

Ante esta reacción, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, señaló que el documento que fue filtrado, fue elaborado por voceros y que corresponde, simplemente, a un borrador.