Verónica Figueroa: “Ley antiterrorista genera una asociación directa con el pueblo mapuche”

El llamado a modificar la Ley Antiterrorista realizado por el presidente Sebastián Piñera en su visita a La Araucanía produjo reacciones por parte del pueblo mapuche. Las alertas se dan porque, de firmar el proyecto, se permitiría el uso de agentes encubiertos, testigos protegidos además de la persecución por medio de drones, aviones no tripulados y un sistema de rastreo con GPS entre otras herramientas.

La administradora pública y experta en política indígena, Verónica Figueroa del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, conversó con el programa Política en Vivo de nuestra emisora donde afirmó que el anuncio realizado por parte del Gobierno demuestra una visión reducida del tratamiento de temas indígenas en un contexto distinto al del momento en que se promulgó en 1984, donde se definió como actos terroristas “todos aquellos que tengan finalidad de generar temor”.

Figueroa planteó que en más de 30 años de la ley en curso han existido más de 90 casos de aplicación y por ello, enfatizó que estos casos específicos impiden ver la situación completa que viven los pueblos indígenas, por ello, la especialista criticó que el anuncio tuviera escenario en La Araucanía porque ello “genera una asociación directa, con la ley y el pueblo mapuche”, además, que con ello se podrá entender que habrá un espíritu para aplicar esta normativa al pueblo mapuche.

Respecto al escenario de los pueblos indígenas de nuestro país, la administradora aseguró que no solo el pueblo mapuche debe estar en la agenda, sino que otros pueblos tienen problemas que requieren de una política indígena que no tiene una relación directa con esta ley, por ello, emplazó a las autoridades apuntando a que “lo que se requiere es un cambio profundo, se debe entender que se debe dar un lugar a los pueblos, hacer cambios a nuestra forma, cuestionarse cuál es el modelo, esas preguntas no se han hecho por lo que no se han podido responder. Muchas veces quedan en acuerdos de papel más que en cambios importantes”, manifestó.