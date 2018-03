Riqueza y azar: ¿son los ricos más inteligentes?

El estudio muestra que las personas más adineradas no son, necesariamente, las más inteligentes, sino las más afortunadas, en la medida que no hay un individuo un millón de veces más inteligente que la media, y así y todo, en la distribución de los recursos económicos de Bezos, Gates o Slim, se observan tales brechas. Dado, pues, que dichas distribuciones (riqueza-inteligencia) no coinciden, debería haber otros parámetros que influyen en la forma en que hoy se reparte la riqueza.