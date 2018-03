Corrupción en Chile

Eliana Lagos C. Cartas al Director |

Señor Director:

Vayan mis saludos y respeto a Ud. y la radio.

En la mañana escuché extasiada y agradecida, sus comentarios sobre la corrupción, porque una vez más, ha interpretado mis pensamientos y convicciones, a cabalidad.

Realmente me descompone que los chilenos tengamos la convicción que somos los ingleses de América, los más educados, los más desarrollados y pero aún, que la corrupción no está institucionalizada.

Cuando la realidad es que hay una descomposición moral profunda en este país. Desde hace muchísimos años, y creo que nació con la dictadura; estimo que Pinochet y familia, fueron los primeros depredadores.

Lo encuentro terrible, grave; primero porque los chilenos están convencidos de su alto estándar ético, y segundo, porque toleran casi con beneplácito, al ladrón de cuello y corbata, y no son capaces de percatarse, que ese tipo de delito, empobrece al pueblo entero, a ese porcentaje al que nunca le llegan los beneficios del supuesto crecimiento económico, no sé porque no entienden, que todo sale de las arcas fiscales al bolsillo de los que más tienen, peor aún, de los que más roban.

Esa convicción los hace sentirse superiores a los brasileños, argentinos, peruanos, mejicanos, etc.., sin embargo, aquí igual nadamos en la porquería, solo que – como siempre – no se ventila, y peor aún, paga Moya. Nadie en la cárcel y las eventuales multas, son una burla.

Francamente, hace muchos años que siento mucha vergüenza de ser chilena.

Gracias por hacerme ver, que todavía hay seres con capacidad para pensar en este país y entender que no soy un espécimen tan raro en esta jaula de locos. Siempre trato de escucharlos, y espero con ansias sus comentarios de los jueves señor Cárdenas.

Atentos saludos.