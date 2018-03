Crisis de gobernabilidad detona cambio en Federación del cobre

La mayoría de los consejeros que integran la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) removieron el pasado martes a su presidente Raimundo Espinoza, quien después de 25 años estuvo al frente de uno de los sindicatos más poderosos del país.

Citados los 15 consejeros que componen la mesa, nueve llegaron a una reunión extraordinaria que tenía como única finalidad votar la destitución de Espinoza y formar un equipo que hiciera frente a las necesidades de los trabajadores.

El designado presidente de la FTC, Héctor Roco, precisó que unos de los principales motivos de la creación de la nueva dirigencia fue el problema que se mantenía en la conducción de la empresa, además de las precarias relaciones laborales con los directores de Codelco.

“Queremos parar las malas relaciones laborales, acá existe un trato abusivo de la empresa donde no se respetan los acuerdos. En la historia no existe un número más alto de acciones judiciales en temas que precisamente tenemos pactados con los ejecutivos, entonces hay un sinnúmero de demandas que hemos llevado a los tribunales, eso habla de la mala relación y al presidente de Codelco no le gusta reunirse con los trabajadores. Por eso, ante la tranquilidad de la anterior dirigencia hemos reaccionado”, afirmó.

Héctor Roco agregó que la remoción fue por la poca resolución frente a acuerdos firmados en el llamado Pacto Estratégico, convenio vigente emanado durante la crisis de la cuprífera y que persigue asegurar la existencia, desarrollo y proyección de la Corporación.

El también dirigente sindical de Chuquicamata descartó que la acción del consejo signifique una situación de crisis interna en la FTC. Aseguró que si existe una mayoría opositora y un llamado a elecciones en el próximo congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre a realizarse en abril, acatarán la resolución sin oposición alguna.

“Y si la decisión es criticada y mayoritaria, nosotros no tenemos ningún problema en eso, durante el congreso de la segunda semana de abril se evaluarán las razones, si viene la censura es bienvenida, si lo esencial es que acá perdimos una instancia de discusión interna, muchas veces nos hacíamos lo lesos respecto de los estatutos y nosotros no queremos caer en eso, queremos actuar de forma transparente, así que no existe temor a la discrepancia, a la discusión, porque con eso podemos construir”, subrayó.

El designado presidente de la FTC insistió que la idea no fue crear un conflicto interno entre los sindicatos, si no que fomentar el diálogo para enmendar el rol de la dirigencia de la Federación y corregir los errores de acción y reacción de la anterior directiva.

“De frente daremos la discusión para tomar las mejores decisiones y si acá nosotros creemos que la federación estaba perdiendo el rol para lo cual nos eligieron, entonces si eso es tomado como una mala decisión, la acataremos sin problemas, pero hay que actuar con transparencia y de frente, no nos iremos por el lado, ni por el camino del matonaje, nosotros no repetiremos eso”, argumentó.

Héctor Roco recalcó finalmente que el problema está atravesado por el debate sobre la contención de costos en la cuprífera impulsada desde 2014 bajo la presidencia ejecutiva de Nelson Pizarro.

En ese contexto, la nueva mesa de la Federación acusó una “crisis de gobernabilidad” en la agrupación y que desde su sillón en Codelco en los últimos años Espinoza se alineó con los objetivos de la administración y no los de los trabajadores.