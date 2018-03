Undurraga niega controversia con la UDI por proyecto de Identidad de Género

El presidente de Evopoli, Francisco Undurraga, descartó que exista molestia desde su colectividad hacia la UDI, luego que la presidenta del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe considerará que sería “un error” por parte del Ejecutivo, respaldar el proyecto de Identidad de Género.

Recordemos que al interior de Chile Vamos, Evopoli ha sido el partido que más dispuesto se ha mostrado a apoyar esta iniciativa de ley, de hecho, fue parte de la campaña de su ex precandidato presidencial, Felipe Kast.

Pero desde la UDI, la ex intendenta de la región del Bíobio considera que “el gobierno no debiera presentar indicaciones en donde no hay acuerdo entre los mismos conglomerados”.

Al respecto Francisco Undurraga desestimó que estas declaraciones compliquen las relaciones al interior del oficialismo. “Ellos han manifestado su opinión y nosotros, legítimamente, también hemos manifestado la nuestra, pero esto no es crisis, no es pelea. Es la construcción de acuerdos que es lo que se hace cuando hay puntos de vista diferentes”.

Desde La Moneda, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó que “una vez que terminemos este proceso de consultas esperamos informarles cuál va a ser nuestra posición, cuál va a ser la postura que va a fijar el Gobierno, pero lo prudente en estas materias es no anticipar juicios”.

En tanto, el diputado Luciano Cruz-Coke, vicepresidente de Evópoli, afirmó que “yo soy más partidario que (la discusión) la hagan los parlamentarios y que cada uno defienda públicamente la posición que está sosteniendo en la (comisión) mixta, a menos que haya un acuerdo más generalizado y eso implica no solamente las huestes propias de Chile Vamos, sino también las de oposición”.