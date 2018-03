Casa Central de la U. de Chile retoma los martes de cine gratuito con pre estrenos nacionales

Ubicado en la histórica Casa Central de la Universidad de Chile, Cineclub Sazié se ha transformado en un reconocido espacio de exhibiciones de filmes gratuitos en las tardes de los capitalinos. Con películas que van desde los documentales históricos hasta los estrenos nacionales, cada martes de los últimos dos años, a las 19:00 horas, el segundo piso de este edificio en la Alameda ofrece un espacio de cine liberado para todo público. Este 3 de abril Cineclub Sazié vuelve a abrir sus puertas para un nuevo año y lo hace con el ciclo “Figuras y formas disidentes: pre-estrenos del cine chileno”.

Cuatro filmes nacionales darán su primer paso en esta sala: Crónica de una despedida de Pepe Maldonado (65 min., 2018), Tierra Sola de Tiziana Panizza (2017, 107 min.), Tacos de Cemento de Marcelo Porta (2018, 56 min.) y Claudia tocada por la luna de Francisco Aguilar (2018, 65 min.).

“Hemos contemplado películas que son agudas en observar y trabajar en temas como los derechos humanos, identidad y género. También se trata de películas que han optado, en vez de proyectarse en salas comerciales, por generar instancias de diálogo en el modo cineclubismo, tratando de recuperar un cine reflexivo sobre nuestra propia identidad”, señaló el curador y coordinador del Cineclub Sazié, Luis Horta.

Crónica de una despedida será la película encargada de abrir Cineclub Sazié 2018, este 3 de abril a las 19:00 horas. Un largometraje que presenta a tres actrices que reciben un texto para una audición. “La noche previa al evento las tres mujeres se sumergen en la lectura y el aprendizaje del texto, situación que se tornará un viaje vívido y doloroso hacia sus propias experiencias de abandonos, soledades y ausencias. Ficción y realidad se funden sin que las actrices logren descifrar si lo ensayado fue una obra o un pasaje de sus propias vidas”, cuenta la reseña.

Esta corresponde a la primera vez que este filme nacional inspirado en La voz humana de Jean Cocteau se exhibe al público. La actividad contará con la participación del director Pepe Maldonado y la actriz Shlomit Baytelman, quienes compartirán la conversación posterior con las y los asistentes.

“Exhibir por primera vez Crónica de una despedida aquí, es porque tengo cercanías. Vengo de la U. de Chile, me formé en la Facultad de Artes, y también veo que el cineclubismo ha sido parte de mi proceso de aprender cine, de encantarme con el cine. Así que sentí que era apropiado para el tipo de película que es mi último trabajo, que en verdad me ha costado encontrarle la definición, hacerlo aquí, un espacio donde se junta gente amante del cine y no es comercial”, explicó Pepe Maldonado.

La consolidación de un cineclubismo

Al ser una sala de cine gratuita, Cineclub Sazié no depende del mercado para articular su programación, de ahí que la libertad curatorial sea parte de su sello. “Es nuestro mayor capital a la hora de repensar y subvertir los cánones sobre lo que entendemos por ‘cine chileno’”, explica Horta.

Respecto a la curatoría del ciclo de abril, Horta explica que los modelos culturales de cada película proponen una configuración social desde el otro y el extrañamiento: la crisis de la comunidad en “Crónica de una despedida”, el paisaje y la memoria como elementos simbólicos en “Tierra sola”, la violencia cotidiana en “Claudia tocada por la luna” y la figura de Andrés Pérez como un autor disidente en “Tacos de cemento”.

El público de esta sala de cine destaca esta característica tanto en la selección de las películas como en las discusiones que se dan en los foros posteriores a estas. “Diálogos que alcanzan un nivel analítico y crítico que no se da en otras instancias”, así lo describen sus organizadores. De ahí también la bandera por el rescate del cineclubismo que durante estos dos años ha mantenido Sala Sazié.

A través del formato de cine foro, el Cineclub Sazié no sólo proyecta filmes sino que trabaja para convertirse en un referente formativo que busca contribuir a la construcción de espectadores críticos, como lo anuncia su presentación.

Ya ad portas de comenzar un tercer año de trabajo, como equipo también han reflexionado respecto a lo logrado y aprendido durante este periodo. “Ha significado reafirmar que debemos romper con los estereotipos de la formación en la cultura audiovisual que suelen plantearse desde dispositivos verticales. Este espacio se ha configurado como una instancia de empoderamiento crítico de los públicos, donde críticos de cine, académicos y cineastas han dialogado horizontalmente con los asistentes, pero no para satisfacer una demanda de consumo audiovisual, sino para adquirir una posición política respecto a nuestras formas de ver”, señala Horta.

A partir de la primera semana de abril Cineclub Sazié retoma su horario habitual, todos los martes a las 19:00 horas en la Sala Enrique Sazié de la Casa Central de la U. de Chile. Para revisar la cartelera de abril de Sala Sazié pinche aquí.

*Artículo publicado originalmente en Uchile.cl.