Paula Narváez: “Esperábamos que no hubiera retrocesos”

La ex vocera cuestionó los primeros pasos que ha dado el Gobierno y admitió que, en el final del mandato de Michelle Bachelet, hubo situaciones que no ocurrieron “de la mejor manera”.

La ex ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, cuestionó este sábado los primeros pasos que ha dado la administración de Sebastián Piñera y acusó que “se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile”.

La ex vocera de Michelle Bachelet apuntó a las medidas que el Gobierno ha tomado y anunciado para temas como educación, salud e infancia y sostuvo que “en estos 15 días yo creo que es un temor bastante objetivo más que subjetivo”.

“Visto lo visto, en 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile, hoy día este es un país distinto, que la ciudadanía que está en la calle probablemente no reconoce. Chile ha hecho un reconocimiento importante en materia de derechos sociales, culturales y de libertades individuales y creo que la centroizquierda tiene que tener como eje articulador justamente esas demandas, el reconocimiento y profundización de esos derechos”, explicó en una entrevista publicada por el diario La Tercera.

En esa línea, la ex portavoz calificó como “preocupante” los cambios que el Ejecutivo introdujo al protocolo que regular la ley de despenalización del aborto en tres causales: “Nosotros adelantamos que esperábamos que no hubiera retrocesos en las conquistas ganadas con mucho esfuerzo, con muchos años de trabajo. Lo que ocurre aquí por esta vía es una señal preocupante, porque nuevamente demuestra que hay una cosa sólo declarativa. Por un lado, se declara la intención de respetar la ley de despenalización del aborto, pero, por otro, en los hechos, restringen. Entonces, eso no es transparente, eso no es sincero, y eso dificulta mucho el establecimiento de confianza y la posibilidad nuevamente de diálogos y de acuerdos. No sabes realmente a qué atenerte frente a esta situación tan ambivalente que se está planteando”, dijo.

Paula Narváez hizo una crítica similar ante el fallo del Tribunal Constitucional sobre educación superior: “No estoy haciendo una crítica al Presidente Piñera cuando estoy planteando la preocupación que tengo respecto de las señales que han dado las instituciones. No obstante, las reacciones del Gobierno confirman lo que ya sabemos, ellos conciben la educación como un bien de consumo y no como un derecho. Tenemos una diferencia total, absoluta y radical en este tema”, señaló.

Consultada por el controvertido final que tuvo el mandato de Michelle Bachelet y, específicamente, por el fallido cierre de la cárcel de Punta Peuco, la ex ministra estimó que “fue una salida de gobierno tremendamente intensa, porque hubo actividades hasta el último minuto”.

“Evidentemente hay situaciones que no ocurren de la mejor manera o como nosotros esperábamos que pudieran haber ocurrido, pero tampoco creo que nos tengamos que quedar focalizados, exclusivamente, en esos episodios, habiendo sido un gobierno de cuatro años”, afirmó.