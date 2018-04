Me decepciona la FECH

Señor director:

Como estudiante de la Universidad de Chile y miembro de la directiva del Movimiento Elegir, no escribo esta carta con el fin de hablar a favor o en contra del aborto (y aprovecho de dejar en claro que estoy a favor del aborto libre), sino más bien para expresar mi decepción ante la irresponsabilidad cometida por la FECH al incluir el instructivo de aborto “casero y seguro” en la agenda que se entrega de manera gratuita a todos los y las mechonas, y por cobrar al resto del estudiantado.

En primer lugar, ya sea con un medicamento abortivo, un antibiótico o lo que sea, la automedicación es peligrosísima para todos y todas nosotras, y que la FECH lo trate como un tema tan a la ligera me da a entender que no les importa realmente las repercusiones que esto pueda generar en las estudiantes de la universidad a la que supuestamente representan, mientras que sí se preocupan mucho más por dejar en claro su postura política.

En segundo lugar, y lejos lo más grave de todo, es que la venta de Misoprostol es ilegal en Chile. Eso significa que no se encuentra en farmacias, pero sí de forma clandestina. Cabe recalcar que lo que se compra por mercado negro no tiene regulación alguna, y por ende no se puede tener garantía de qué estás comprando efectivamente, ni mucho menos si la dosis es o no la correcta, pudiendo comprar algo que no sólo no aborta, sino que también puede generar muchos otros efectos secundarios que la agenda FECH ignora y desconoce completamente.

Insisto en que esto no se trata de la postura que se tenga sobre el aborto. Esta discusión no es sobre feminismo, es sobre salud, seguridad y conciencia, temas en los que la FECH pareciera dejar mucho que desear.