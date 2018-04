Comisión por la Infancia: ¿Cocina de Piñera para saltarse al Parlamento?

A discreción; sin un parámetro determinado. Así fue como el Gobierno designó a los miembros que concurrieron a la primera reunión de la Comisión por la Infancia, instancia paralela al Parlamento que será presidida por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y que cuenta con la participación de los senadores presidenciables Felipe Kast y Manuel José Ossandón, entre otros.

La alerta de aprovechamiento político se activó en distintos actores del mundo político que han trabajado estos temas. El diputado René Saffirio, unas horas antes de la convocatoria, planteó su punto de vista respecto de cómo se ha manejado el tema de la infancia hasta el momento.

En ese sentido indicó que, hasta el momento, el Ejecutivo solo ha hecho anuncios y no ha ingresado “una sola letra de una indicación o de un proyecto de ley para avanzar en este tema”. A la vez, criticó el aumento de recursos hacia los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) que propuso Piñera.

“El único objetivo que desde mi punto de vista persigue, es sacar la discusión del Congreso porque ahí no tienen mayoría. Me da la impresión de que no se ha querido dimensionar la magnitud de la tragedia que están viviendo estos niños. Se quiere crear la apariencia de que se está resolviendo un tema para que todo siga funcionando exactamente igual, premiando a los que abusaron sexualmente, violentaron sicológica y físicamente y permitieron que murieran 1.313 niños los últimos diez años”, manifestó.

Asimismo, Saffirio lamentó que el “Gobierno no haya comprendido que éste es un problema del Estado de Chile”, y que ante los medios de comunicación el presidente “utilice a niños del Sename para exponerlos vulnerando sus derechos”, luego de que este domingo el mandatario recibiera en La Moneda a 60 niños de distintos centros; rostros que fueron publicados hasta en el sitio oficial de Presidencia.

La reacción de la oposición

A horas de que se concretara el inicio de la Comisión por la Infancia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, anunció que no participaría, criticando al Ejecutivo por seleccionar a dedo a las personas que serían miembros de esta instancia. De esta forma, la diputada hizo un llamado a usar el Poder Legislativo para hacer sostener este tipo de discusiones.

“Tenemos, en el caso de la Cámara, un Congreso mucho más representativo. Yo creo que todas las fuerzas políticas deben participar de este debate respecto a la infancia. Aquí tenemos que estar todas las organizaciones civiles, expertos, y todas fuerzas políticas y no solo algunas”, dijo.

Al interior del Frente Amplio también hubo una disputa, principalmente porque no fue convocada la presidenta de la Comisión de Familia, Pamela Jiles, y sí lo hicieron con los parlamentarios Gabriel Boric y Natalia Castillo.

La periodista se encargó de aclarar que acá no había una representación del conglomerado en su totalidad y, pese a que el Frente Amplio manifestó una crítica transversal ante la discrecionalidad de Piñera, eso no alcanzó para calmar la protesta de Jiles, quien también condenó esta forma de hacer las cosas. “Este supuesto acuerdo nacional intenta reemplazar, suplantar al Congreso Nacional, que es la única instancia soberana. Ésta es una cocina de Piñera a la que, desgraciadamente, concurren algunos incautos que andan volando bajo”, señaló la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara Baja.

Por su parte, Cecilia Pérez, vocera de gobierno, salió a defender la forma en que se realizó la convocatoria de los actores políticos. Consultada por la exclusión de ciertas colectividades, indicó que era inviable incorporarlos a todos para realizar el trabajo con los plazos que mandató el presidente Piñera.

“Para eso está el parlamento y por eso esta Comisión va a tener componentes de proyecto de ley que van a ser enriquecidos con un ejercicio pre legislativo, pero también hay otras áreas que no son materia de ley, que dicen relación con facultades propias del poder Ejecutivo, y por las cuales vamos a poner todo el esfuerzo para que se ejecuten a la brevedad posterior al cierre de las conclusiones de esta comisión”, expresó.

Al final de la primera reunión, Sebastián Piñera dijo que se entregarán propuestas en los próximos 60 días, y se prevé que dentro de las medidas a tomar está el aumento a la subvención de los organismos colaboradores y una nueva Ley de Adopción.