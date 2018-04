Mayol: “Vildósola no se fue antes porque es protegido de ex ministro de Piñera”

El vídeo se viralizó rápidamente por las redes sociales. El caribe, el yate, los licores finos, es cierto que atraen, pero en este caso fue Eduardo Vildósola quien llamó la atención. Y es que en el momento en que más se cuestionaban a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el gerente general de una de ellas gastaba millones en una fiesta de lujo, millones que por lo demás, provenían de los cotizantes de AFP Capital y no del bolsillo de la entidad.

El hecho fue denunciado por el entonces candidato a diputado Alberto Mayol, y tuvo repercusiones que incluso llegaron al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia, quien ofició a la AFP en cuestión. Curiosamente, Eduardo Vildósola se mantuvo en el cargo.

Y así es hasta hoy, pero no por mucho, pues se anunció que el próximo 13 de abril, quien lleva en el negocio de las AFP por más de 20 años, dejará el cargo. La fiesta, el caribe, el yate, los licores finos, los millones de los cotizantes le pasaron la cuenta.

Para Alberto Mayol, la salida de Vildósola era necesaria no solamente por lo grotesco de su acto, sino que incluso se hacía urgente desde el punto de vista empresarial, pues deslegitimaba a su propia industria, y más aún cuando se denunció que el personaje en cuestión recibió recientemente un bono de 215 millones de pesos por su gestión en 2017. “Esta última denuncia que hicimos fue lo que gatilló su salida”, sostuvo Mayol.

Según el sociólogo, la tardía salida de Vildósola se debió principalmente a que es un “protegido”. Además, el ex precandidato presidencial afirmó que no por esta señal dada por AFP Capital, dejarán de investigar y denunciar los hechos.

“No anda solo, Vildósola es un protegido de Juan Carlos Jobet, que fue ministro de Piñera en su primer gobierno, y de una red de ejecutivos que están vinculados al mundo de las AFP hace muchos años, y la verdad es que eso fundamentó que lo mantuvieran, lo escondieran, lo replegaran, y le siguieran dando todos los beneficios, incluso pagando los bonos correspondientes. Cuando se dieron cuenta que se podía volver a abrir esta herida, decidieron sacarlo del cargo, sin embargo el punto va más allá de Vildósola, el punto es ir hasta el fondo del asunto y por tanto nosotros seguimos trabajando en recopilar información”.

Mayol aseguró que en su denuncia no se cuestionó el tipo de vida que lleva el todavía gerente general de AFP Capital, pues dijo que no importa si es o no bueno para el “carrete”, si es Opus Dei o no, o si le gusta beber alcohol, sino que “el punto para nosotros era otro, el que simplemente el dinero que se estaba ocupando era el dinero de nuestras cotizaciones”.

Más allá de este hecho puntual –no necesariamente aislado-, el sistema de AFP ha sido constantemente criticado por Mayol, en ese sentido proyectó lo se espera del actual gobierno, que desde ya, propuso aumentar el aporte previsional solidario.

“Evidentemente de este gobierno no esperamos nada más que perfeccionamiento del modelo. Algunos de esos perfeccionamientos pueden ser en el corto plazo convenientes y beneficiosos para las personas, pero en general son perfeccionamiento que no conducen a lo que la mayor parte de los chilenos está esperando, que es un sistema de reparto”, afirmó.

Según el sociólogo, con el mandato de Sebastián Piñera no se avanzará verdaderamente en la materia, frente a lo que se debe responder concientizando a la población sobre el verdadero objetivo de las AFP.

“En estas condiciones desgraciadamente no se va a avanzar, eso es bastante evidente, por lo tanto, el trabajo que hay que hacer aquí es seguir demostrando cuál es el carácter, cuál es el objetivo del sistema de pensiones que tenemos hoy, de cómo las AFP funcionan para beneficio de grandes empresas, cómo es un gran negocio para las grandes compañías de ser “afepeables”, o sea, susceptibles de recibir fondos de las AFP”.

Miembro del Frente Amplio, Alberto Mayol dijo que su conglomerado político ya tomó una decisión respecto al tema, que es apoyar todas las instancias para profundizar las posibilidades de una crítica social relevante en contra de las AFP, en ese sentido expresó que quieren seguir aportando, esperando que se sumen más voces a su trabajo.

Ante la pregunta de si acaso están dispuestos a trabajar con todas las voces de la oposición respecto al tema, Mayol dijo que es complicado en el sentido de que hay propuestas distintas dentro de los diversos sectores.

“Toda la oposición del actual gobierno no está en contra de las AFP, eso es evidente, ellos tienen visiones alternativas sobre el tema de pensiones que no son parecidas de las que se han promovido desde la Coordinadora No + AFP y que de alguna manera tampoco no son del todo compatible con lo que está planteando la derecha”.

Por lo tanto, según planteó Mayol, actualmente hay tres formas de ver el tema de pensiones en Chile: la del gobierno, la oposición, y el Frente Amplio. Por eso afirmó que desde el conglomerado deben ser capaces de defender sus puntos para hacer triunfar su mirada, que además –acotó- ha demostrado ser la más masiva y profunda.