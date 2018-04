Comisión de Infancia agudiza tensiones del Frente Amplio

Sigue la polémica por la forma en que se constituyó la Comisión Transversal por la Infancia convocada por el presidente Sebastián Piñera. Algunos partidos, como el Socialista, se marginaron argumentando que no trabajarán en instancias extra parlamentarias con el gobierno de turno. Desde el Frente Amplio, en tanto, aun no hay consenso: el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática accedieron a trabajar representados por Gabriel Boric y Natalia Castillo, respectivamente. Sin embargo, otros miembros del grupo, como el Partido Humanista, rechazaron la opción de sumarse, sobre todo luego que Pamela Jiles, su diputada, no fuera incluida en el grupo, pese a ser la presidenta de la Comisión de Familia del Hemiciclo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Octavio González, presidente del PH, explicó que la molestia no solo con la forma en la que se constituyó esta comisión prelegislativa, sino también respecto a cómo el Frente Amplio llevó la discusión interna: “Nos interesaba, antes de participar en una comisión, poder discutir cuál es el rol que el Frente Amplio quiere tener frente al gobierno de Sebastián Piñera, cuál es la oposición que queremos realizar como Frente Amplio. Por lo tanto, que parlamentarios u organizaciones del grupo tomen decisiones sin acordarlo en conjunto, es lo que nos complica”.

En su relato, González profundizó en la situación, argumentando que antes ya les había pasado el “caer en trampitas que empieza a poner el Gobierno, como por ejemplo, la invitación a ver lo que estaba pasando en La Haya. Algunos frenteamplistas empiezan a caer en esas trampitas”.

A su juicio, el conglomerado no puede perder de vista que al frente tienen a una “derecha bien estructurada, con un plan comunicacional, mediático y político”. Para él “no es casualidad que pongan al tema de la infancia como una de las primeras medidas y armen una comisión preligislativa con tres ex candidatos presidenciales del sector”, situación que demostraría que buscan instalar una “política popular” más que una verdadera solución a los problemas del país.

Sobre la comisión en sí misma, tampoco hay una buena impresión. “Me parece que es del terror, porque se debe legislar en el Parlamento. Constitucionalmente, estas comisiones no tienen ninguna validez. ¡Es un show mediático! y me parece preocupante, porque -a la vuelta de la esquina- van a estar armando un proyecto de ley que va a carecer del sustento real de solución del Sename. Solo se van a enriquecer los que prestar servicios al Sename. Nadie se va a preocupar del problema de fondo que es el atentado diario que viven miles de niños de la red”.

La propuesta planteada por el presidente del PH, en tanto, consiste en concentrar los esfuerzos en solucionar el “real problema de los niños residentes de Sename”. En ese sentido, planteó “sacar a la mayor cantidad de niños desde esa red y constituirlos en hogares bien formados”. Para ello sería necesario una ley de adopción que pudiera actuar como complemento en el sistema. “El acento no está puesto en los niños. Lo primero que se aprobará es que las empresas externas, que le prestan servicios al Sename, se enriquezcan más. Eso es, a lo menos, extraño”.

En esa crítica se contiene, también, el debate interno por la participación de Boric y Castillo en la comisión. “Nos parece que, como Frente Amplio, debimos haber debatido con mayor profundidad. No podemos ser garantes de este tipo de política tan mediocre, tan poco representativa de la gente”-

Pese a la molestia reconoció que nada grave ocurrió al interior del Frente. “Simplemente no tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo. Eso responde a los tiempos, a que no hemos logrado alcanzar una convicción de cómo tomamos decisiones cuando tenemos diferencias, cómo administramos esas diferencias. Todos somos parte del problema y estamos en buenas condiciones para solucionarlo fraternalmente”. De este modo confirmó que en el caso que sea una voz mayoritaria el permanecer en la comisión, el Partido Humanista asumirá su voto de minoría y aceptará la decisión del bloque.

Latorre: “Para llegar a acuerdos nacionales el Gobierno debe hacer esfuerzos democráticos”

Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, en conversación con el noticiero de nuestra emisora, recalcó la necesidad de trabajar urgentemente para mejorar las condiciones de los niños de SENAME y aclaró que Comisión de Infancia es solo un espacio en el que se busca un diálogo y que, por lo mismo, no implica un compromiso obligatorio. También recalcó que su conglomerado busca instalarse como oposición, pero siempre abiertos al diá logo y al debate político, pero “en una posición muy firme con la ciudadanía y los movimientos sociales”.

“Nosotros como oposición podríamos decir somos mayoría en el congreso y rechazamos todo lo que venga del gobierno, no sé si eso sea muy sano y bueno para el país. Creo que hay que tener un poco de tacto y sentido común y cuando la vocera de gobierno hace sus declaraciones, no está teniendo mucho tino político. No entiende que en el congreso son minoría, por lo mismo si de verdad quiere llegar a acuerdos nacionales eso implica poner de acuerdo a muchas fuerzas políticas y para eso van a tener que hacer esfuerzos más democráticos”.

En lo que respecta a la participación de representantes de su colectividad en la Comisión Transversal por la Infancia organizada por el gobierno, Latorre expresó que la decisión de participar había sido tomada respetando las estructuras del partido. “Nosotros recibimos la invitación a la diputada Natalia Castillo para formar parte de esta mesa de trabajo sobre infancia, discutimos internamente si valía la pena estar y llegamos a la conclusión, después de pasar por todas las instancias del partido, que en este tema es mejor estar dentro de esa mesa de trabajo. Estas mesas de trabajo son espacios de conversación no vinculante, son trabajos pre legislativos, donde el gobierno va mostrando sus cartas, por dónde quiere ir para hacer las reformas, va entregando información, circulan minutas, circulan borradores, pero los acuerdos vinculantes se tienen que llevar al congreso no en almuerzos en la moneda con Piñera”.

“Por lo mismo hemos dicho que no pretendemos saltarnos el ejercicio democrático, en este tema, la infancia es urgente que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo por poner a los niños por sobre la pelea chica, intentar sacar ventaja, hacer trabajo táctico. Creo que acá hay un tema urgente que por la negligencia de la clase política tradicional en todos estos años de democracia tiene un desastre en el Sename donde hay niños que se mueren y una institucionalidad que no da el ancho. Por esto decidimos estar, pero con la precaución que este es un espacio de conversación pre legislativo”.

En cuanto al bullado aumento a las subvenciones del Sename, el senador de Revolución Democrática afirmó que “uno de los puntos duros a discutir es el financiamiento, los incentivos perversos que hay, los operadores políticos que existen en el Sename, la gente que ha hecho mal la pega, los bajos estándares de calidad en el que muchos de estos operadores vienen trabajando. Entonces no se trata de subirles la subvención general y pareja para todos, sino que hay un tema de estándares, ver quienes han hecho bien la pega y quienes la han hecho mal. En ese sentido, no se puede llegar y subir la subvención, sabemos que para muchos esto es un negocio y hay gente que vive de estas subvenciones del estado. Hay que estudiar con detención los financiamientos, los incentivos y las subvenciones”.