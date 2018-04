Trabajadores de cultura exigen respeto a sus derechos laborales

El lunes pasado, las tensiones al interior del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio llegaron a su punto más alto. ¿La razón? El despido de 17 funcionarios que, hasta entonces, se desempeñaban dentro del Departamento de Comunicaciones del nuevo organismo.

La desvinculación de los profesionales generó una reacción en cadena al interior de la entidad, de tal manera, que los trabajadores organizaron una concentración que se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio en Santiago y Valparaíso.

Paralelo a ello, los funcionarios pretendían intervenir una de las actividades que la secretaria de Estado, Alejandra Pérez, tenía programada en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Sin embargo, la Ministra, alertada de la presencia de los manifestantes, decidió restarse del evento.

Luego de ello, los funcionarios fueron convocados a una reunión extraordinaria que se prolongó por cerca de tres horas. Una vez finalizada la cita, el Ministerio retrocedió respecto de una desvinculación que, según explicaron, se produjo por errores administrativos.

Acciones legales

Jorge González, Secretario General de la Asociación de Funcionarios de Cultura (Anfucultura), sostuvo que desde noviembre de 2017 el equipo de profesionales se preparaba para enfrentar eventuales despidos. Pese a ello, manifestó que la postura adoptada por las nuevas autoridades es “irregular, ilegal y arbitraria”.

“La nueva Ley ofrece garantía para los trabajadores. Además, el estatuto administrativo es claro: hay estabilidad laboral y carrera funcionaria para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a hacer todo lo posible para restituir el derecho del trabajo de los compañeros despedidos.Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió el dirigente.

En tanto, Francisca Araya, vocera de los profesionales desvinculados, manifestó que se efectuarán dos demandas: una por tutela de garantía y otra, por despidos arbitrarios e injustificados. “En el caso de los trabajadores a contrata vamos a llevar el tema para que sean reincorporados”, dijo.

¿Una reestructuración?

Paloma Montes, miembro del Sindicato de Honorarios de la Subsecretaría de las Artes, sostuvo que las desvinculaciones se efectuaron en el marco de una “supuesta reestructuración”. Sin embargo, indicó que aún se desconoce el “espíritu” de dichos cambios.

“Aquí no ha habido ninguna evaluación para saber qué funciones cumplen los funcionarios dentro del Departamento de Comunicaciones. Entonces, ¿de qué reestructuración se habla? No se les hizo ninguna entrevista de manera individual, tampoco se comunicó que la nueva jefatura estaba pensando en una evaluación de desempeño. Por eso no tomamos en cuenta lo que dice la carta de aviso de despido”, indicó.

Este miércoles los trabajadores volverán a reunirse con la Ministra de las Culturas Alejandra Pérez. El objetivo, según indican, es restituir los derechos laborales de quienes fueron desvinculados. Pese a ello, sostienen que esta mesa de conversación aún no da las garantías necesarias.