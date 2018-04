Caval: Corte de Rancagua deja sin efecto arraigo nacional para Dávalos

La Corte de Apelaciones de Rancagua decidió no sobreseer a Sebastián Dávalos, imputado en la arista Vial Concha del caso Caval, sin embargo se resolvió levantar la medida cautelar de arraigo nacional.

Lo anterior permitirá que el hijo de la ex mandataria pueda realizar un viaje de negocios que tenía planificado.

La fiscal del caso, Marcia Allendes, explicó que la audiencia de este miércoles “tenía dos objetivos, discutir sobre la prescripción de la acción legal en el caso del imputado Sebastián Dávalos y la segunda, discutir las cautelares que ya había decretado el Tribunal de Garantía de Rancagua. Respecto de la prescripción, nuestra Corte de Apelaciones de Rancagua ha referido que los hechos por los cuales el Ministerio Público formalizó al señor Dávalos no están prescritos por lo cual, la acción penal de Fiscalía y nuestra investigación continúa. Sobre las medidas cautelares, en su opinión, la Corte estima que faltan antecedentes para acreditar algunos de los elementos que tiene la estafa y por tanto, revoca la resolución y deja a Dávalos sin cautelares”.

En conversación con los medios presentes en las afueras del tribunal, la fiscal Allendes también reafirmó los dichos del Emiliano Arias en relación a que los ingresos de Sebastián Dávalos desde 2012 hasta que asumió a La Moneda solo provenían de su participación en Caval.

Luego de informar la decisión, Dávalos se mostró conforme, pues “es lo que con la defensa habíamos planteado desde el principio y me parece que en esa línea, la Corte ha fallado de acuerdo a derecho” a sus dichos agregó que en el desarrollo del caso Caval “hay una sola cosa que se repite desde el principio, que es que no he cometido ningún delito, ninguna falta y el tiempo me ha dado siempre la razón, me la dio la Corte Suprema la semana pasada”.

Respecto a este proceso que lleva cerca de tres años, el imputado declaró que “no me siento satisfecho porque todavía no termina esto, no es sentirse satisfecho porque la gente además se ha dedicado a injuriar y calumniar tenga la decencia de pedir disculpas, recién ahí me sentiré satisfecho.

El hijo de Michelle Bachelet también se refirió en duros términos hacia el fiscal Emiliano Arias y señaló que el persecutor siente especial afinidad por las cámaras de televisión.”Me llama mucho la atención que el Fiscal Arias siga yendo a programas de televisión. Quizás debería dedicarse a eso, ser parte de un matinal o algo por el estilo”

Por su parte, el abogado de Dávalos, Carlos Fierro, planteó que “uno puede o no compartir los fallos pero tiene que respetarlos, ahora, entiendo que la declaración del señor Vial Concha en el año 2015 no dice relación con el delito de estafa, menos con una imputación a mi representado. Dice relación con ciertos hechos en los cuales además, se dice que no habría un tipo de relación de mi representado, de allí lo que sostenemos ‘esta acusación tiene un solo presupuesto fáctico’ “.