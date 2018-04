Comisión de Gobierno exige claridad al gobierno en materia de migración

Pese a que los diputados de la comisión señalaron que el Ejecutivo llegó a la Comisión solo con un documento que no llevaba la firma del Presidente, el ministro Chadwick quitó importancia a las críticas y aseguró que la indicación del Ejecutivo está lista para ser enviada al Congreso.

Andrés Chadwick, titular de la cartera de Interior, llegó este miércoles hasta la comisión de Gobierno del Senado y durante la reunión con los parlamentarios se aseguró que durante la próxima semana el Ejecutivo ingresará sus indicaciones al proyecto de ley de migración, presentado durante el gobierno de Michelle Bachelet.

“Como lo dijo el ministro el proyecto de las indicaciones está terminado, y estamos a la espera que el Presidente lo firme y dé los anuncios que corresponda y esos tiempos los define el Presidente”, comentó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. El gobierno señaló que la cifra de inmigrantes en el país alcanza casi el millón de personas y que de ellos hay entre 250 mil y 300 mil personas que permanecen de forma irregular.

“Si uno proyecta en base a los ingresos y las salidas de los extranjeros durante julio del año pasado hasta el mes de marzo podemos pensar que la cifra que vamos a tener va a ser por sobre un millón de personas”, afirmó el subsecretario.

La Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Daniella Cicardini, lamentó que “nuevamente”, el gobierno no haya llegado con el proyecto sobre migraciones, pese a contar con urgencia simple.

Al respecto la parlamentaria socialista señaló que “valoramos que haya venido el Ejecutivo, porque recordemos que ya habían faltado a una sesión, pero hoy vimos una exposición muy general y con solo anuncios y titulares. Esto es grave puesto que poco se puede avanzar con solo principios orientadores. No se entiende realmente que para algunas cosas administrativas el gobierno actúa tan rápido y para otras es bastante lento”, dijo la diputada.

En este misma materia la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, agregó que “no entendemos la estrategia legislativa, porque estamos hablando de una iniciativa que tiene urgencia y que termina el 12 abril , por tanto creemos que deberá renovarse la urgencia, porque no podemos tramitar un proyecto que físicamente no tenemos. Tampoco podemos invitar a académicos y a las distintas organizaciones de migrantes que están preocupados por este tema. Yo dije en su oportunidad, que este fue un anuncio con bombos y platillos, pero el Gobierno no tiene claro si tendrán listas las indicaciones, entonces nos quedamos en anuncios y titulares. En resumen yo pediría al gobierno tener más claridad, formalidad y responsabilidad respecto a los tiempos legislativos”, concluyó la diputada Daniella Cicardini.