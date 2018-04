INDH: Corte de Apelaciones declara ilegal y arbitraria destitución de Marelic

En enero y por decisión de la mayoría de sus integrantes, el consejo que maneja el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que Branislav Marelic dejaba su cargo como director de la entidad, en su reemplazo asumía Consuelo Contreras.

La comunicación se dio a conocer pocos días antes de que el propio Marelic, en el cargo desde agosto de 2016, entregara un informe sobre las visitas del instituto a centros del Sename. De inmediato, se puso sobre el tapete si su desvinculación tendría alguna relación con el contenido de ese informe.

Dos meses y medio después de ese hecho, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección presentado como consecuencia de su despido, dejando la salida sin efecto. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Marelic confirmó la noticia: “Efectivamente se publicó que, en primera instancia, se acogía el recurso de protección y se declara ilegal y arbitraria la remoción”.

Según explicó el también abogado, es probable que la causa termine siendo resuelta por el máximo tribunal del país. “Es un fallo contundente, pero es una primera etapa. Hay que esperar la decisión que tenga la sala de la Corte Suprema”, dijo en la entrevista.

El hasta hoy ex director del INDH relató que el recurso de protección fue presentado en “dos grandes líneas”: uno, sobre la ilegalidad de la remoción. Lo otro, la arbitrariedad de la misma. En este último elemento, lo que se alegó fue que su salida no fue acorde al debido proceso y tampoco fue fundada. “En esta segunda línea, la Corte de Apelaciones saca, con mayor énfasis, su sentencia diciendo que no había razones de mérito para poder tomar esa decisión. Lo que implica que todo el acto debe ser anulado”.

Branislav Marelic confesó que recibe con tranquilidad la noticia, toda vez que, por lo menos en primera instancia, se haya reconocido la irregularidad de su destitución. “Esto ya es una forma de reparación muy importante a todo el trabajo emprendido durante los últimos meses”.