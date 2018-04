SQM: Fiscal solicita extender plazo en investigación centrada en Longueira

Un nuevo retroceso tuvo la arista del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, esta vez el fiscal regional Sergio Gómez solicitó ampliar el plazo de investigación centrada en el político por un posible delito cohecho en el marco del caso Soquimich.

Esta nueva acción se da luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la solicitud presentada por la Fiscalía el pasado 13 de marzo, dando así 20 días más para continuar con las pericias centradas en el ex senador Udi.

Pese a ello, Gómez insistió y será el próximo 15 de mayo cuando exponga los argumentos en una audiencia que analizará las posibilidades de aumentar los días, esto porque faltarían realizar diligencias.

Respecto a esta decisión, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, expresó que “si no están preparados para ir a juicio, debieran no perseverar. Esperamos que no sigan estás maniobras dilatorias. Sí van a ir a juicio que presenten la acusación y si no, no perseveren en la investigación si no poseen los antecedentes suficientes”, según informó La Tercera.