Querellantes piden 5 años y un día para Labbé

Después de conocido el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Providencia como autor del delito de torturas, el jurista querellante en la causa, Roberto Ávila, adelantó las acciones que podrían significar prisión efectiva para el ex agente de la DINA.

“Con esto se viene abajo la teoría de la defensa sobre que todo esto sería un montaje”. Así lo expresó el abogado querellante en la causa Roberto Ávila, quien valoró la resolución adoptada por el ministro en visita en causas de Derechos Humanos Álvaro Mesa.

El también presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, dictó este miércoles una acusación en contra del coronel (r) Cristián Labbé, como autor del delito de aplicación de tormentos en contra de Harry Cohen Vera en noviembre de 1973 en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos.

Para el abogado Roberto Ávila, esto demuestra la veracidad de las acusaciones, ratificadas durante un largo proceso de investigación, donde varios testigos identificaron al ex alcalde de Providencia, como autor del delito de torturas.

“La única persona que se querelló fue Harry Cohen Vera, las otras personas desistieron de acciones judiciales por evidente temor y otra falleció en la espera de Justicia. Estamos muy conformes con la resolución, da cuenta de los cientos de antecedentes que se han acumulado en el proceso y avanzan significativamente hacia una sentencia condenatoria contra el señor Labbé por el delito de torturas”, afirmó.

Según la investigación judicial, el hecho se produce en el contexto de la denominada “Operación Peineta”, donde el aquel entonces estudiante residente en Santiago, fue detenido por boinas negras en la casa de familiares en Futrono, a quienes había ido a visitar.

Trasladado posteriormente a Panguipulli, lo espera el otrora teniente Cristián Labbé Galilea, fuertemente armado, y quien lo amenaza con un corvo, después de indicarle a Harry Cohen que bajara la vista, según la resolución del ministro Mesa.

La víctima fue sometida a descargas eléctricas, mientras era interrogado, determinando el magistrado que Labbé Galilea fue el causante de tales apremios.

El abogado Roberto Ávila indicó que en los próximos días se sumará a la acusación del ministro en visita, donde aseguró pedirá cinco años y un día de cárcel efectiva para el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

“Vamos a presentar una acción civil y vamos a pedir cinco años y un día de prisión por este delito, teniendo en consideración que el señor Labbé no tiene irreprochable conducta anterior, él está procesado en dos causas por delitos de la misma especie, no ha confesado, por el contrario, no da muestras de arrepentimiento, se jacta de lo que hizo y tampoco ha reparado el mal causado, comportamiento contumaz y de renuencia a la Justicia que agrava su situación procesal”, recalcó.

Cristián Labbé Galilea también está procesado por dos delitos similares ocurridos en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, provincia de San Antonio, y el otro a poca distancia, en el ex cuartel Rocas de Santo Domingo.

En dicho recinto militar, el representante del gremio de la pesca artesanal Cosme Caracciolo, también fue víctima de secuestro y torturas por parte del coronel (r). El dirigente sindical valoró la acusación dictaminada por el ministro en visita Álvaro Mesa.

“Estoy muy contento con la gente del Poder Judicial y que ahora hace las cosas como corresponde, o si no estos criminales no hubiesen ocupado ningún cargo público de poder. Yo valoro lo que está ocurriendo y ojalá que este señor pase el tiempo que dicte la Justicia en la cárcel, y no en una cárcel cinco estrellas como algunos criminales condenados lo están pasando”, argumentó.

En la causa Rocas de Santo Domingo como en el reciente fallo dictaminado por el Ministro Álvaro Mesa, coinciden los testigos que Cristián Labbé fue reconocido por su voz. Además, Harry Cohen identifica al ex edil como un “oficial corpulento, quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita”.

Lo que resta ahora en el proceso es la conformación de un plenario por un periodo de 20 días, para discutir la adhesión que el querellante hará a la acusación y la demanda civil que el abogado Roberto Ávila interpondrá por lo ocurrido con su representado.