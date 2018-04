Con Sharp y sin Insulza, Comisión de Seguridad fija plazos de trabajo

Este viernes se realizó la primera reunión de la comisión de Seguridad convocada por el Gobierno, la primera cita estuvo marcada por los pilares de trabajo y la ausencia del ex ministro Insulza.

Este viernes en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera presentó a los miembros de la comisión de Seguridad, formada por personeros de diversos sectores políticos entre los que figuró el alcalde de Valparaíso y representante del Frente Amplio, Jorge Sharp y la ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana Carolina Goic.

Según declarara el alcalde de Valparaíso, su presencia en la Comisión tiene que ver con su rol como jefe comunal de la ciudad puerto y no como representante del Frente Amplio. “Nuestra labor es representar lo que en Valparaíso hacemos en materia de seguridad y ponerlo en escala nacional”, se lee en el documento que Sharp llevó a la reunión de trabajo.

Una vez finalizada la reunión, el Primer Mandatario se mostró satisfecho por la iniciativa y manifestó que fue una jornada marcada por la entrega de muchas y buenas ideas. En ese sentido, anunció los pilares de trabajo que se desarrollarán en materia de seguridad, que serán la modernización y fortalecimiento de las policías; sistema de inteligencia del estado y seguridad pública, donde se incluye el control de armas y la coordinación de los distintos aparatos.

En ese mismo sentido, se fijó 90 días como plazo para presentar el primer informe de esta comisión que sesionará todos las tardes de los lunes.

La ausencia de Insulza

Pese a que muchos celebraron la presencia de todos los sectores, la decisión de restarse de la comisión de Seguridad por parte del ex ministro José Miguel Insulza fue uno de los temas obligados en la previa a este encuentro.

Este jueves el actual senador, a través de su cuenta de Twitter confirmó el rechazo a la invitación del Gobierno, publicando que “He hablado con el Ministro Chadwick para agradecer su invitación, pero he declinado a asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda, pues como he señalado anteriormente, aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del partido socialista”.

Junto a los dichos publicados a través de la red social, esta mañana y en conversación con radio Agricultura, Insulza lamentó la decisión afirmando que “deberíamos haber ido”, a lo que agregó que “A mí me parecía que esto era muy importante, porque probablemente había una propuesta de temas que había que discutir (..) Hay quienes creen que hay que ocupar los espacios, pero esto es un régimen presidencial”.

En ese mismo sentido, afirmó que “muchas de las cosas que se van a pasar en materia de seguridad, no van a ser a través del Congreso, porque no van a ser leyes. Por eso creo que era importante que estuviéramos”.

La respuesta desde el Ejecutivo vino por parte del presidente Sebastián Piñera “José Miguel Insulza nos dijo que quería venir, pero parece que su partido no le dio permiso”.