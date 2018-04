Lula en estado de rebeldía

Hasta las 17:00 hrs. Ese era el plazo que el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tenía para entregarse a la policía y comenzar a cumplir la condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero.

Sin embargo el plazo ya pasó y el ex mandatario aún sigue en el edificio del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de San Bernardo. En otras palabras, Lula se ha declarado en rebeldía.

Determinación que los miles de simpatizantes que se encuentran apostados a las afueras del recinto sindical celebran entre gritos y consignas.

Sin embargo, allegados al llamado primer presidente obrero de Brasil han asegurado a distintos periodistas que Lula se encuentra negociando con los policías los detalles de su entrega.

Hasta el momento se han reportado varias protestas en el país y varios bloqueos de carreteras en rechazo a la orden del ya “célebre” juez Sergio Moro, quien dictara la condena contra Lula.

En la otra cara de la moneda, grupos adversos al ex presidente gritan a las afueras del edificio de la Policía Federal de Curitiba que Lula es un prófugo. Sin embargo varios medios han aclarado que la condición de prófugo no vale para el caso, pues es conocido el paradero del ex mandatario.

Según medios locales, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y la Superintendencia de Policía Federal, trabajan para colocar a la Tropa de Choque de la Policía Militar a disposición de la Policía Federal para ir a buscar a Lula, quien sigue en Sao Bernardo.

En caso de que fueran a buscar a Lula al sindicato de los metalúrgicos, se espera un fuerte choque entre los miles de simpatizantes que se encuentran en las inmediaciones y las fuerzas de seguridad.

Así se desarrolla hasta ahora, uno de los acontecimientos políticos, judiciales y sociales más relevantes en la historia del país. La crisis en que el gigante sudamericano está inmerso, está lejos, muy lejos de desaparecer.