Corriente PS realiza descarnado análisis por derrota electoral

La corriente interna liderada por los parlamentarios Alfonso De Urresti, Marcelo Díaz y Patricio Rosas con presencia en diversas regiones del país hizo su debut en el Pleno del Partido Socialista realizado este sábado en el ex Congreso de la República.

El grupo, que se opone a la actual conducción de Álvaro Elizalde, presentó un documento autocrítico, cuyo fin sería trabajar en “una voluntad de corrección, mejora y transformación del PS y de la izquierda, que este momento crítico demanda”.

Los militantes realizaron un descarnado análisis de lo sucedido luego de la derrota electoral: “La Nueva Mayoría y en nuestro propio Partido, a veces eluden la autocrítica y pierden prioridad los urgentes cambios políticos, de prácticas y de estilo que debemos empujar y, en ese contexto, no se ve la oportunidad que significa la aparición de un actor nuevo con el cual tenemos mucho en común. Una mezcla de conservadurismo y excesivo celo por mantener la preeminencia de nuestros partidos tradicionales, nubla el juicio”.

Sostiene que se debe “impulsar: un nuevo ciclo político, para el cual lo que fue la Concertación y la Nueva Mayoría dejaron de ser un diseño o referente viable: la posibilidad de un proceso de convergencia de los actores de la izquierda chilena, que se haga hegemónica y que ayude a asegurar una amplia mayoría política y social por los cambios. En este espacio, por cierto, también tienen cabida sectores del centro político”.

Al interior del Partido Socialista proponen un partido de militantes no de fichas, inserto en la base social y de izquierda, con estos puntos se plantea el desafío de hacer confluir a la izquierda, lo cual “es y será un proceso complejo, que requiere altura de miras, un grado importante de ductilidad y mucho liderazgo, que permita distinguir lo principal de lo accesorio y acentuar lo mucho que nos une por sobre los matices o las diferencias tácticas. Sabemos que no será una tarea fácil, pero no eludimos la responsabilidad de emprenderla, donde el Partido Socialista debe cumplir su liderazgo como fue para la unificación del año 1989”.