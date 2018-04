Señor Director:

Durante su campaña, Sebastián Piñera rechazó abiertamente avanzar en temas tales como el matrimonio igualitario, al mismo tiempo, aclaró que no se opondría a los proyectos que ya están en trámite dentro del Congreso. En ese sentido, oponerse a la actual ley de identidad de género, que está en trámite, sería visto como una clara conducta discriminatoria.

El tema no acaba ahí. ¿Qué pasará con los menores de edad?, ¿Cómo se verán implicados en el proyecto? Desde el conglomerado oficialista han dicho que “los niños menores de edad no están considerados desde el punto de vista de Chile Vamos en la posibilidad del cambio registral”. La declaración me deja sumamente impactada. En nuestro país, la taza de suicidio en niños y adolescentes no es una cifra pequeña como para que la ignoremos. Como el tema de los adolescente mayores de 14 años todavía está en discusión, tengo pocas esperanzas en que se implemente, debido a que nadie en Chile Vamos pone piensa en los niños en esta situación.