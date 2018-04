Corte Suprema en respuesta a Larraín: “El amiguismo no está en el poder Judicial”

Luego que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, opinara que ‘todos los jueces son de izquierda’, además de anunciar la posibilidad de ‘netear’ o compensar los nuevos nombramientos, fue el propio vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien respondió.

En sus palabras, Juica aseguró que “nuestros jueces no vienen de la calle sino que son jueces que han pasado por una etapa previa altamente rigurosa” y recordó que el proceso está fijado por ley, por ello, agregó que lo emitido por el representante del Gobierno es un “profundo retroceso” en lo que respecta a las relaciones entre el Poder Judicial con el Ejecutivo.

El vocero de la Corte Suprema además, se refirió a las acusaciones que apuntaban al nombramiento de jueces, afirmando que “desde el momento que la terna va al ministerio de Justicia no sabemos que tratamiento se da, que investiga el ministro de Justicia y quienes van allá a pedir. Él está hablando de un amiguismo, el amiguismo no está en el poder Judicial, eso lo tendremos que encontrar exclusivamente en aquellas autoridades que hacen definitivamente el nombramiento y no sabemos, porque no hay un protocolo de publicidad y transparencia, del por qué nombran a alguien y no a otra personas y quienes, a través de lobby le han pedido por alguien y no por otro, eso no lo sabemos nosotros”.

Desde La Moneda, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez respaldó al ministro de Justicia en el último punto planteado por Juica. Por ello afirmó que “estos cargos y estos nombramientos obedezcan, fundamentalmente, al mérito y no al amiguismo o cuoteo político y esa declaración, el espíritu que ahí están contempladas, por cierto que la compartimos como Gobierno”.