De viajes y nostalgias: Historias de inmigrantes son llevadas a la pintura

Hace unos años la diseñadora gráfica y pintora, Carmen Gloria Contreras, comenzó a trabajar en una propuesta pictórica sobre las relaciones humanas. Entonces, producto de la contingencia y el debate público, su proyecto tomó como eje la inmigración.

En ese contexto, la artista comenzó a contactarse con inmigrantes residentes en Chile que fueran capaces de recordar y transmitir sus experiencias. Así, surgió la muestra Historias retratadas de familias inmigrantes que se exhibirá hasta el 29 de abril en el Centro Cultural Las Condes (Apoquindo #6570).

La muestra presenta doce casos donde se abordan las histortias de inmigrantes españoles, colombianos, italianos, argentinos y haitianos, entre otros. Con ello, la exhibición también da cuenta de cómo los movimientos migratorios se han producido en distintas etapas de nuestro país.

“Quería presentar una mirada transversal en el tiempo para mostrar que la inmigración es algo bastante normal en la vida y que en cualquier momento nos puede ocurrir. Al final, nosotros siempre hemos recibido inmigrantes. Esto no es algo de ahora”, sostiene Carmen Gloria Contreras.

En la muestra cada retrato es acompañado de un cuadro resumen de la familia. El propósito, según explica la autora del proyecto, fue generar una visión que permitiera a los asistentes comprender, desde una perspectiva humana, las complejidades de las migraciones.

“Desde esta perspectiva pictórica, lo que me importaba era invitar a la gente a tener una mirada positiva de la inmigración; tener una mirada más integradora que les permitiera darse cuenta de que la historia de otro podría ser la historia de uno. Eso es lo que quiero que vayan a ver a la exposición”, comenta la artista.

Para la elaboración de estas piezas, Carmen Gloria Contreras debió entrevistar a cada uno de los grupos familiares con los que trabajó. En este proceso, la diseñadora logró encontrar historias de viajes y nostalgias que, pese a lo distantes unas de otras, tenían un factor común: “La manera de llegar es bastante parecida. La mayoría viene buscando mejor vida”, dice Carmen Gloria Contreras.

“Me llamó la atención una pareja que vino de Venezuela. Cuando me junté con ellos, que fue el 18 de septiembre, el día que tenían libre, me contaron toda la historia de cómo llegaron a Chile: habían viajado ocho días por tierra, comiendo coco en un bus que no era el más cómodo del mundo. Entonces, sentí muy de cerca la soledad de esta pareja. Pero también está el caso de una familia asturiana. Allí, el padre llegó sólo a Chile a ver qué hacía. Él vivía sólo en una pieza, pero logró salir adelante, incluso dándole trabajo luego a mucha gente”, añade.

Las piezas presentes en la exposición fueron elaboradas a partir de una técnica clásica de pintura y la integración de elementos propios de las culturas representadas. “La composición que hago es a partir de mundos imaginados. Usé una paleta cromática que tenía que ver con el lenguaje cultural de cada uno de los grupos humanos, como tratando, a través de todos los símbolos visuales, decir cosas sobre las familias retratadas”, dice la pintora.

La exhibición podrá visitarse de martes a domingo, de 10:30 a 19:00 horas. La entrada es gratuita.